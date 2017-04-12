Skandal pahalıya mal oldu

Pazar akşamı Chicago’dan kalkacak uçakta 4 yolcunun fazla olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, kimse gönüllü olmayınca uçaktan inmesi için 4 yolcu seçildi. Bunlardan biri olan ve doktor olduğunu söyleyen Asya kökenli bir yolcu ise inmemekte direndi. Bunun üzerine bu yolcu, polis nezaretinde şirketin güvenlik görevlilerince darp edilip, yerde sürüklenerek uçaktan çıkarıldı.





Güvenlik görevlileri, diğer yolcuların tepkilerine de aldırmadı. Görüntüler çok kısa süre içerisinde sosyal medya sitelerinde yayıldı ve yolcunun Asyalı olduğu için bu muameleye maruz kaldığı iddia edildi. United Airlines, bunun üzücü bir olay olduğunu belirterek özür diledi.





ÖNCE MEYDAN OKUDU SONRA ÖZÜR DİLEDİ





Özür dileyen Munoz, şirket çalışanlarına gönderdiği elektronik mektupta ise Dao'yu güvenlik görevlilerine "meydan okumak"la suçlamıştı.





United görevlilerinin olay sırasında "prosedürler doğrultusunda" hareket ettiğini vurgulayan Munoz, çalışanlarını takdir ettiğini, tüm personelinin arkasında olduğunu açıklamıştı.





Chicago'dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine giden United uçağındaki skandalla ilgili tepkilerin devam etmesi üzerine çalışanlarına bir elektronik mektup daha gönderen Munoz, bu kez de olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade ederek mağdur Dao ve diğer yolculardan özür diledi.









Son mektubunda, yaşananları "gerçekten korkunç bir olay" diye yorumlayan Munoz, "Her şeyden önce olanlar için en derin özürlerimi sunuyorum. Kimse bu şekilde kötü muamele görmemelidir. Yerinden zorla kaldırılan müşteriden ve diğer yolcularımızdan özür diliyorum. Olayın sorumluluğunu tamamen üstlendiğimi ve bunu düzeltmek için çalışacağımı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.





Munoz, böyle bir olayın tekrarlanmayacağı taahhüdünde de bulundu. Doğru şeyi yapmak için asla geç olmadığını belirten Munoz, "Kırılan şeyleri düzelteceğimizi ve asla tekrarlanmamasını sağlayacağımızı müşterilerimize ve çalışanlarımıza taahhüt ediyorum." açıklamasını yaptı.





Oscar Munoz, mürettebat davranışları, "overbook" uygulaması, çifte bilet satışı durumlarındaki teşvik politikası ve güvenlik personeli ilişkilerini inceleyen bir çalışmayı 30 Nisan'a kadar açıklayacaklarını duyurdu.





Amerikan kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay geçen pazar günü United Havayollarının 3411 sefer sayılı uçuşu sırasında O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşanmıştı.





United Airlines’ın, uçağın kapasitesinin aşılması durumunda önce hangi yolcuları indireceğine dair kuralları var. Buna göre engelli yolcular ya da yanında refakatçisi olmayan çocuklar uçaktan indirilecekler arasında son sıralarda yer alıyor. Aynı şekilde yüksel mil puanı olan ya da aktarmalı uçan yolcular da aşırı doluluk durumunda uçaktan indirilecekler arasında düşünülmüyor.





BORSADA ÇAKILDI

Son vakada ise uçaktan kimin ineceğine bilgisayar kurasıyla karar verildiği belirtiliyor. Olayın ardından New York Borsası’nın açılmasıyla şirketin hisseleri yüzde 3.3 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri 750 milyon dolar azaldı.





Uçaktaki yolculardan biri, Çinli doktorun “Çinli olduğum için beni seçtiler” dediğini anlattı. Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı.



