Gülben Ergen'in derneği maddi sıkıntı yaşıyor

Bir çok yandaş sanatçının yanında ufak tefek muhalif açıklamalar ve eleştiriler yapan Gülben Ergen ekonomik olarak zor durumda kaldı Sıkıntılar ile baş edemeyen Gülben Ergen, son olarak derneğin Etiler'deki dairesini boşalttı. İddialara göre Gülben Ergen, son günlerde dernekteki elemanlarını 'Dadı Mutfakta' isimli restoranında çalıştırmaya başlamıştı

DERNEK ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR





2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kurulan Çocuklar Gülsün Diye Derneği zor günler geçiriyor. 5 yılda 35 Anaokulu açan dernek son zamanlarda devletten de destek alamaz oldu.





KİRALIK TABELASI ASTI









Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili olarak, kendi adını taşıyan film şirketine ait olan Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan büroyu daha küçük bir daireye taşımak için böyle bir karar verdiklerini açıkladı. "Olay tamamen ekonomik, daireyi kiraya verip küçük bir ofise geçeceğiz" diyen Ergen, derneği nereye taşımayı planladıklarını açıklamadı.