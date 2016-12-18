Samanyolu Haber /Dünya / Bir Türk Subayı Suriye'de esir düştü iddiası /18 Aralık 2016 16:58

Bir Türk Subayı Suriye'de esir düştü iddiası

Halep'te faaliyet gösteren ABD koalisyonuna bağlı 14 subayın Suriye Özel Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı ileri sürüldü. Suriye Parlamentosu üyesi Fares Şehabi, gözaltında tutulan askerlerin isimlerini paylaştı, aralarında Türkiye'den bir ismin de yer aldığı görüldü.

SHABER3.COM

ABD başkanlığındaki koalisyondan 14 subayın Halep'te bir sığınakta Suriye Özel Kuvvetleri tarafından yakalandığı duyuruldu.

Söz konusu olay, iddiaya göre 16 Aralık 2016 sabahı gerçekleşti. Koalisyon subaylarının Doğu Halep'te bir sığınakta bulundukları, yakalanan subayların Halep'te gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Suriye Parlamentosu üyesi ve Halep Ticaret Odası başkanı olan Fares Şehabi, Facebook sayfasından gözaltında tutulduğu ileri sürülen askerlerin isimlerini yayınladı.

O isimler arasında Türkiye'den bir ismin de yer alması dikkat çekti. Şehabi'nin paylaştığı isimler şu şekilde: 

Mutaz Kanoğlu - Türkiye
David Scott Winer - ABD
David Shlomo Aram - İsrail
Muhamad Tamimi - Katar
Muhamad Ahmad Assabian - Suudi Arabistan
Abd-el-Menham Fahd al Harij - Suudi Arabistan
İslam Salam Ezzahran Al Hajlan - Suudi Arabistan
Ahmed Ben Naoufel Al Darij - Suudi Arabistan
Muhamad Hasan Al Sabihi - Suudi Arabistan
Hamad Fahad Al Dousri - Suudi
Amjad Qassem Al Tiraoui - Ürdün
Qassem Saad Al Shamry - Suudi
Ayman Qassem Al Thahalbi - Suudi
Muhammed Ech-Chafihi El Idrissi - Fas
<< Önceki Haber Bir Türk Subayı Suriye'de esir düştü iddiası Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:42