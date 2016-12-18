Bir Türk Subayı Suriye'de esir düştü iddiası

ABD başkanlığındaki koalisyondan 14 subayın Halep'te bir sığınakta Suriye Özel Kuvvetleri tarafından yakalandığı duyuruldu.
Söz konusu olay, iddiaya göre 16 Aralık 2016 sabahı gerçekleşti. Koalisyon subaylarının Doğu Halep'te bir sığınakta bulundukları, yakalanan subayların Halep'te gözaltında tutulduğu aktarıldı.
Suriye Parlamentosu üyesi ve Halep Ticaret Odası başkanı olan Fares Şehabi, Facebook sayfasından gözaltında tutulduğu ileri sürülen askerlerin isimlerini yayınladı.
O isimler arasında Türkiye'den bir ismin de yer alması dikkat çekti. Şehabi'nin paylaştığı isimler şu şekilde:
Mutaz Kanoğlu - Türkiye
David Scott Winer - ABD
David Shlomo Aram - İsrail
Muhamad Tamimi - Katar
Muhamad Ahmad Assabian - Suudi Arabistan
Abd-el-Menham Fahd al Harij - Suudi Arabistan
İslam Salam Ezzahran Al Hajlan - Suudi Arabistan
Ahmed Ben Naoufel Al Darij - Suudi Arabistan
Muhamad Hasan Al Sabihi - Suudi Arabistan
Hamad Fahad Al Dousri - Suudi
Amjad Qassem Al Tiraoui - Ürdün
Qassem Saad Al Shamry - Suudi
Ayman Qassem Al Thahalbi - Suudi
Muhammed Ech-Chafihi El Idrissi - Fas