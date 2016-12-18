Bir Türk Subayı Suriye'de esir düştü iddiası

ABD başkanlığındaki koalisyondan 14 subayın Halep'te bir sığınakta Suriye Özel Kuvvetleri tarafından yakalandığı duyuruldu.





Söz konusu olay, iddiaya göre 16 Aralık 2016 sabahı gerçekleşti. Koalisyon subaylarının Doğu Halep'te bir sığınakta bulundukları, yakalanan subayların Halep'te gözaltında tutulduğu aktarıldı.





Suriye Parlamentosu üyesi ve Halep Ticaret Odası başkanı olan Fares Şehabi, Facebook sayfasından gözaltında tutulduğu ileri sürülen askerlerin isimlerini yayınladı.





O isimler arasında Türkiye'den bir ismin de yer alması dikkat çekti. Şehabi'nin paylaştığı isimler şu şekilde:





Mutaz Kanoğlu - Türkiye

David Scott Winer - ABD

David Shlomo Aram - İsrail

Muhamad Tamimi - Katar

Muhamad Ahmad Assabian - Suudi Arabistan

Abd-el-Menham Fahd al Harij - Suudi Arabistan

İslam Salam Ezzahran Al Hajlan - Suudi Arabistan

Ahmed Ben Naoufel Al Darij - Suudi Arabistan

Muhamad Hasan Al Sabihi - Suudi Arabistan

Hamad Fahad Al Dousri - Suudi

Amjad Qassem Al Tiraoui - Ürdün

Qassem Saad Al Shamry - Suudi

Ayman Qassem Al Thahalbi - Suudi

Muhammed Ech-Chafihi El Idrissi - Fas