Samanyolu Haber /Gündem / Halep'te sivilleri tahliye edecek otobüsler yakıldı! /18 Aralık 2016 17:04

Halep'te sivilleri tahliye edecek otobüsler yakıldı!

Suriye'nin Halep kentine tahliye için giden otobüsler, İran'ın desteklediği terörist gruplar tarafından ateşe verildi.

Halep'te sivilleri tahliye edecek otobüsleri yaktılar

Suriye medyası Halep'te duran tahliye operasyonlarının yeniden başladığını duyurmuştu. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra tahliye için Halep'in doğusuna gelen otobüslerden 3'ü kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Saldırı sonrası tahliyelerin yeniden durduğu açıklandı.

Halep'te Suriye rejimi ve İran destekli milislerin saldırısı nedeniyle duran tahliye operasyonuna bugün içinde devam etmesi bekleniyordu. 

Fua ve Kefarya kasabalarında bulunan bin 200 sivil ve milisin rejim denetimindeki bölgelere gönderildikçe doğu Halep'te mahsur kalan aynı sayıda kişinin tahliyesine izin verileceği açıklanmıştı. 

Suriye rejimi tahliyeler sırasında muhaliflerin çantalarına silah gizlediğini, ellerinde tuttuğu esirleri İdlib'e götürmeye çalıştığını duyurmuştu. 

Doğu Halep'teki tahliye işlemi Türkiye ve Rusya'nın vardığı anlaşma sonucunda başlamıştı.

İRAN'IN DESTEKLEDİĞİ MİLİSLER OTOBÜSLERİ YAKTI

Anlaşmasının sağlanması ardından sivilleri taşımak için bölgeye giden otobüsler İran'ın desteklediği terörist gruplar tarafından ateşe verildi.

Otobüslerin köylere girişine izin verilmediği, anlaşmanın nasıl süreceğinin bilinmediği aktarılıyor.

Otobüslerin yakıldığını gösteren videoyu BBC'nin Suriye haberlerini takip etmek için bölgede bulunan muhabiri paylaştı.

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