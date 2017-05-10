Bir şüpheli ölüm daha: Gözaltına alınırken 3. kattan düştü,hayatını kaybetti

15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL’le hem cezaevlerinden hem de dışarıda şüpheli ölümler artıyor. Hizmet Hareketi’ne yönelik hukuksuz operasyonlarda kapsamında Balıkesir’de bir evde gözaltına alınmak istenen bir kişinin düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. M.H.K’nin balkondan kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Fakat savcılık şüpheli ölüm için soruşturma başlattı.





Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nün Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonunda gözaltına aldığı 27 kişiden 24’ü dün gece tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir eve yapılan baskında ise M.H.K isimli kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Polisin iddiasına göne, H. balkondan kaçmak isterken demirlerinin kırılması sonucu 3. kattan yere düşerek hayatını kaybetti.