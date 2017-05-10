Samanyolu Haber /Gündem / Bir şüpheli ölüm daha: Gözaltına alınırken 3. kattan düştü,hayatını kaybetti /10 Mayıs 2017 14:54

Bir şüpheli ölüm daha: Gözaltına alınırken 3. kattan düştü,hayatını kaybetti

15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL’le hem cezaevlerinden hem de dışarıda şüpheli ölümler artıyor.

SHABER3.COM

15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL’le hem cezaevlerinden hem de dışarıda şüpheli ölümler artıyor. Hizmet Hareketi’ne yönelik hukuksuz operasyonlarda kapsamında Balıkesir’de bir evde gözaltına alınmak istenen bir kişinin düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. M.H.K’nin balkondan kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Fakat savcılık şüpheli ölüm için soruşturma başlattı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nün Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonunda gözaltına aldığı 27 kişiden 24’ü dün gece tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir eve yapılan baskında ise M.H.K isimli kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Polisin iddiasına göne, H. balkondan kaçmak isterken demirlerinin kırılması sonucu 3. kattan yere düşerek hayatını kaybetti.
<< Önceki Haber Bir şüpheli ölüm daha: Gözaltına alınırken 3. kattan... Sonraki Haber >>

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:41