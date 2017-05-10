Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da sanat dünyası Türkiye kökenli Zeynep'i konuşuyor /10 Mayıs 2017 14:32

Hollanda'da sanat dünyası Türkiye kökenli Zeynep'i konuşuyor

Hollanda'nın Utrecht kentindeki Merkez Müzesi'nde temizlikçi olarak çalışan Türkiye kökenli Zeynep olay oldu

SHABER3.COM

Hollanda'nın Utrecht kentindeki Merkez Müzesi'nde temizlikçi olarak çalışan Türkiye kökenli Zeynep adlı kadın, tesadüfen çekilen fotoğraf sayesinde sanat dünyasının en çok konuştuğu isimler arasında girdi.
Zeynep, fotoğraf sanatçısı Kees Wennekendonk'un Utrecht Merkez Müzesi'nde açılan sergisinin 'yüzü' oldu.

Zeynep'in ünlü olmasını sağlayan olay, bir tesadüfle başladı. Sergi hazırlığı için Utrecht Merkez Müzesi'ni gezen Wennekendonk, 7 yıldır müzede temizlikçi olarak çalışan Zeynep'i yerleri silerken gördü.

Işık ve görüntüden oldukça etkilenen sanatçı, Zeynep'in fotoğraflarını çekmek için izin istedi. 40 kare fotoğraf çeken Wennekendonk, bunları yayımlamak için de Zeynep'ten izin aldı.

'Zeynep'in Görünüşü' adını verdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi görünce, Wennekendonk sergisine bu fotoğrafları da dahil etti.

Utrecht Merkez Müzesi'ndeki sergide yer alan fotoğraflar, sanat eleştirmenleri ve sergiyi gezenlerin de beğenisini topladı.



Sanat çeveleri, 'Zeynep'in Görünüşü'nü, Johannes Vermeer'in, 'Sütçü Kız' tablosuna benzetiyor.

Kees Wennekendonk, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Gerçekte fotoğraf tabloya benzemiyor ama başörtüsü, ışık kırılması ve renkler insanlarda o çağrışımı yapıyor" dedi.

Poster teklifleri geliyor

Sanatçı, 'Zeynep'in Görünüşü' için Hollanda'daki birçok kentin yanı sıra Almanya ve İngiltere'den poster yapma teklifi geldiğini de belirtti.
Fazladan 150 adet fotoğraf bastırdığını anlatan Wennekendonk, bunları sergi tanıtımı için bütün Avrupa'ya dağıttığını belirtti.
Zeynep ise, çalıştığı müzedeki ünlü bir serginin parçası olduğu için mutlu. Müzedeki fotoğrafları ve girişteki sergi afişini gururla herkes gösteriyor.
Kees Wennekendonk fotoğraf sergisi, 28 Mayıs'a kadar açık kalacak.
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