Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a yeni özellik /24 Nisan 2019 21:09

Instagram'a yeni özellik

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen Instagram, önemli yeniliklere imza attı.Instagram, kullanıcıların takipçilerini herhangi bir konuda test edebilmesini sağlamak için çoktan seçmeli test etiketlerini hikayeler özelliğine ekledi.

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Dünyanın en popüler görsel içerik platformu olan Instagram, Hikayeler özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Son yayınlanan güncelleme ile birlikte takipçilerin test edebileceği bir çoktan seçmeli soru etiketi Hikayeler’e eklendi.

Platforma gelen bu yenilikle birlikte artık Instagram kullanıcıları istedikleri konuda takipçilerinin cevaplayabileceği testler oluşturabiliyor.

Instagram Hikayeler’in mevcut özellikleri arasında bir anket seçeneği zaten bulunuyordu fakat bu anket hem kullanıcıları iki şık ile sınırlıyordu hem de herhangi bir doğru ya da yanlış cevap belirlememize izin vermiyordu.Instagram’ın bu yeni özelliğini kullanabilmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

- Instagram uygulamasını açıp, “Hikayeler”i tıklayın.

- Karşınıza çıkan ekranı yukarı kaydırıp, kullanmak istediğiniz (testin arka planında yer alacak) görseli belirleyin.

- Ardından tekrar ekranı yukarı kaydırıp, karşınıza çıkan etiketlerden “Test”i seçin. Sorunuzu yazıp, seçeneklerinizi (A, B, C, D) belirleyerek, testinizi yayınlayın.
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