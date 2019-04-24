Samanyolu Haber /Gündem / AKP, PKK ile görüşüyor mu? Konu Meclis'e taşındı! /24 Nisan 2019 20:41

AKP, PKK ile görüşüyor mu? Konu Meclis'e taşındı!

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, ABD Savunma Bakan Yardımcısının Türkiye'nin PKK'nın Suriye bağlantısı olan SDG ile görüştüğü iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

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CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle, dikkat çeken bir soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers’ın sözlerine dikkat çeken CHP’li Çeviköz, “Summers, Pentagon'daki 18 Nisan 2019 tarihli basın toplantısında, ‘Suriye’nin kuzeyinde Türkiye kontrolünde bir güvenli bölge kurulacak mı?’ sorularına, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek yanıt vermiş ve ‘müttefikimiz Türkler ve ortağımız SDG arasında süren görüşmelerle alakalı yorum yapamam’ demiştir” şeklinde yazdı.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı’nın, AKP hükümetinin, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG ile görüşme yaptığı yönündeki sözlerini hatırlatan CHP’li Çeviköz, “AKP hükümetinin, Suriye’deki gelişmeler konusunda iç kamuoyunda takındığı tutumla çelişen bu ifadelerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir” dedi.

CHP’li vekil Çeviköz’ün, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na attığı mesaj şöyle:

“1. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers'ın, Türkiye ile SDG arasında görüşmeler yapıldığını açıklaması size danışılarak mı yapılmıştır?  

2. SDG ile Türkiye arasında doğrudan görüşmeler hangi tarihte başlamıştır? Günümüze kadar toplam kaç görüşme yapılmıştır?

3.  SDG ile üzerinde görüşülen konular hangileridir?

4.  Görüşmelerin detaylarını Türkiye kamuoyu ile ne zaman paylaşacaksınız? Görüşmeleri kamuoyundan bugüne kadar gizleme gerekçeleriniz nelerdir?

5.  Suriye'deki durum hakkında SDG dışında başka hangi gruplarla görüşüyorsunuz?”
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