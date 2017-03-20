Hollanda polisi topladı

Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak yeni anayasa ve cumhurbaşkanının yetkililerini arttıracak ve tek adam rejimine gidecek yolda AKP taraftarları tarafından Hollanda'da kampanyalarına polis engeli geldi. Bu amaçla Rotterdam polisi şehrin güney semtindeki bir mağaza penceresinde bulunan Erdoğan posterleri kaldırdı.



ERDOĞAN POSTERLERİ GECE TOPLATILDI

Rotterdam polisi gece geç saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı amblemli fotoğrafını bir binanın penceresinden kaldırdı. Rotterdam polis sözcüsü, bu durumun şehirde kamusal alanda tehlike oluşturacağından ve gerginliğe neden olmasından endişe ettiklerini belirterek posteri kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

ERDOĞAN POSTERLERİ BELEDİYE BAŞKANI ABOUTALEB ARACILIĞI İLE KALDIRILDI

Rotterdam Polis sözcüsü Belediye Başkanı Ahmet Aboutaleb emriyle posterin kaldırıldığına dikkat çekti. Rotterdam Zuid yani Güney semtindeki Beijerlandselaan caddesindeki bir binanın camındaki Erdoğan posterinin şehrin düzenini bozduğu gerekçesiyle kaldırma kararının alındığı, şehirde fazla bir gerginliğin oluşmaması için alınan önlemlerden biri olduğu belirtildi.





HOLLANDA TÜRK BAKANLARA REFERANDUM KAMPANYASI YAPMA İZNİ VERMEMİŞTİ

Rotterdam şehri kendini Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik sorunun ortasında buldu. AKP'li Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemesi ve Aile Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan'ın Rotterdam Konsolosluğuna girişine izin verilmemesi nedeni ile durdurulması, AKP taraftarlarınca protesto edilmiş. 7 polis ile 12 AKP taraftarı çıkan olaylarda yaralanmıştı. Amsterdam'da AKP taraftarları şehrin Bos en Lommer semtinde yürüyüş yaparken çıkan olaylarda Amsterdam polisi 13 kişiyi tutuklamıştı.