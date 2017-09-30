Bir ihbar mektubu ödüllü doktorun hayatını bitirdi

Emmiler 2013 yılında da ‘Yılın Doktoru’ seçildi, Antalya Valisi’nden ödül aldı ve Cumhurbaşkanı tarafından taltif edildi. Ancak O da, ülkeyi saran akıl tutulmasından kurtulamadı. Tutuklandı ve halen cezaevinde bulunuyor.





6 Saatlik Ameliyatı Yarım Saate İndirdi





Magduriyetler.com'da yer alan habere göre Doç. Dr. Mustafa Emmiler Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefiydi. Ekibiyle birlikte sayısız başarılara imza attı. 2013 yılında, 79 yaşındaki Sebahat Kaytan adlı hastanın aort damar kapağını kalbi durdurmadan, hastanın kasık bölgesinden girerek gerçekleştirilen yarım saatlik operasyon sonunda değiştirmeyi başardı. 6 saat süren oldukça riskli olan kalp kapağı değişim ameliyatını yarım saate indirdi. Bu ameliyat Antalya’da ilk kez yapılıyordu, ülkede ise sadece birkaç örneği vardı.





Türkiye’de İlkDoç. Dr. Mustafa Emmiler ekibiyle birlikte, sol koroner damarı %90 dar olan 96 yaşındaki Hıdır Torak isimli hastaya by-pass ameliyatı yapmayı başardı. Doç. Dr. Mustafa Emmiler’in yönetimindeki Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde, 2014 yılı Eylül ayında iki hastaya, kalp durdurulmadan, göğüs açılmadan ‘mitral kapak ameliyatı’ yapıldı.





Bu ameliyatlar da Türkiye’de ilk defa yapılıyordu.







‘Yılın Doktoru’ Seçildi





2013 yılında, ‘Yılın Doktoru’ seçilen Doç. Dr. Mustafa Emmiler’e ödülünü Antalya Valisi Ahmet Altıparmak verdi.





Yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar konusunda yerel ve ulusal medyada sayısız haber çıkan Mustafa Emmiler, darbe girişimi sonrasında 15 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Başarılarını yere göğe sığdıramayan hükümet medyası ‘Sağlık İmamı Tutuklandı’ manşeti atarak, cadı avına alkış tuttu.





Hastalar Mağdur





Doç. Dr. Mustafa Emmiler’in avukatı Hüsnü Yılmaz Okutucu tarafından sonrasında defalarca yapılan tutukluluğa itiraz başvuruları, mahkeme tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedildi. Okutucu yaptığı açıklamada; müvekkilinin asılsız bir ihbar mektubu gerekçe gösterilerek tutuklandığını, Emmiler’in ödül almış bir cerrah olduğunu, günde beş ameliyat yapan bir cerrahın terör örgütü üyesi olarak tutuklanmasının ardından hastalarının da mağdur edildiğini söyledi.





Bir ay öncesine kadar başarılarıyla alkışlanan Emmiler’in tutuklanması karşısında büyük bir şok yaşayan Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları; “30 başarılı yılın ardından bir çok başarı ödülü kazanan hocamız, hak etmediği bir muameleye tabi tutuluyor. Halen kalp tedavisi devam eden hastaları var ve bu insanlık dışı uygulama en başta onları mağdur ediyor. Hocamıza yapılan işlemler hukuk dışıdır, bir an önce serbest bırakılmalıdır” diyorlar





Magduriyetler.com

