Samanyolu Haber /Gündem / Stüdyoyu ringe çevirdiler... /30 Eylül 2017 11:51

Stüdyoyu ringe çevirdiler...

Kosova Meclisi'nin milletvekilleri arasında canlı yayında başlayan sert tartışma yumruklaşmayla ile bitti.

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Milletvekilleri canlı yayında yumruk yumruğa birbirine girdi

Priştine Klan Televizyon Kanalı'nın tartışma programına katılan koalisyon iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sert tartışmanın ardından yumruklaşmalar yaşandı. Televizyon stüdyosu bir anda adeta boks ringine dönüştü. Vetëvendosje Hareketi Milletvekili Frashër Krasniqi, hakaret dolu tartışmanın ve karşılıklı yaşanan su şişesi fırlatılmasının ardından ayağa kalkarak, Nisma Partisi Milletvekili Milaim Zeka'ya 2 kez yumruk atttı. Yüzüne darbe alan Milletvekili Zeka'yı yere düşmekten stüdyodaki demir çember kurtardı. Ardından da milletvekilleri arasında ağır küfürler işitildi. Stüdyo çalışanları ile programı yöneten sunucu, birbirine giren milletvekillerini güçlükle ayırdı.
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Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

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