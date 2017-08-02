Türkiye'den Almanya'ya ihracatta artış var

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemdeki ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artış göstererek 150 milyar 22 milyon dolar düzeyine ulaştı.

TİM verilerine göre, en fazla ihracat otomotiv sektöründe yapıldı. Sektör, Temmuz'da 2 milyar 433 milyon 838 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünü 1 milyar 483 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 190 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Temmuz ayında en fazla artış kaydeden sektörler ise ihracatını dört katına çıkaran gemi ve yat ile üç katına çıkaran mücevher ve iki katına çıkaran zeytin ve zeytinyağı sektörleri oldu.

Almanya'ya ihracatta yüzde 28'lik artış

En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke arasında yer alan Almanya'ya ihracat yüzde 28.2; Irak'a yüzde 55.7; ABD'ye yüzde 48.3; İngiltere'ye yüzde 37; İtalya'ya yüzde 27.9 arttı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Almanya uzun yıllardır ihracatımızda zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu ay da yüzde 28.2'lik ihracat artışıyla yerini sağlamlaştırdı" dedi. Son dönemde yaşanan kriz ortamının ticareti etkilememesinden memnun olduklarını belirten Büyükekşi, "İki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, bu gergin ortamın bir an evvel olağan seyrine geri dönmesi" diye konuştu.