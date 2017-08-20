Türkiye, 'Dünya Hukuk Endeksi'nde 99. sıraya indi

Araştırmasını 8 temel faktör üzerinden 44 ayrı göstergeye dayandıran WSJ bu kapsamda ilgili ülkenin farklı kesimlerine ait vatandaşları ve hukuk uzmanlarıyla görüşerek raporunu hazırlıyor.





Euronews’in aktardığı rapora göre Türkiye 2016 endeksine göre 8 sıra düşerek 113 ülke arasında 99. oldu.





Genel klasmanda batı ülkeleri hukuk alanında üst sıralarda kalmaya almaya devam etti. Batı ülkelerini uzak doğu ve pasifik ülkeleri takip etti. Güney Asya ülkeleri ise en zayıf göstergede kaldı.





İlk sırada İskandinav ülkeleri





Hukuk endeksinde ilk sırayı Danimarka, ikinci sırayı ise Norveç aldı. Romanya sürpriz bir çıkışla 2015 yılına oranla 4 basamak yükseldi. Fransa ve Macaristan ise 3 sıra düştü.





Gürcistan 34, Bosna Hersek 35, Makedonya 36. sırada kaldı. Arnavutluk, Türkiye ve Rusya en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Rusya 6 puan kaybederek 92. sıraya düşerken Türkiye 8 sıra birden düşerek 99. sırada Myanmar’ın gerisinde kaldı.