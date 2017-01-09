Bir ekonomik kriz uyarısı da Financial Times'tan

Financial Times: Türkiye'de 2017 riski çok yüksek





İngiltere’nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times, Türkiye ekonomisiyle ilgili bir analiz yayımladı. Analizde, üç sene önce ekonomik açıdan ‘kırılgan beşli’ olarak tanımlanan ülkelerin sayısının yatırımcıların gözünde teke indiğini, bu ‘kırılgan’ ülkenin de Türkiye olduğu yorumu yapıldı. Bir yatırımcı, 2017 için daha fazla risk gördüklerini söyledi.







‘İKNA ETMEKTE ZORLANIYOR’







Yazı, “Modern tarihindeki en çalkantılı yıllardan birinin ardından, Türkiye yabancı yatırımcıları ekonomik zayıflığın ve siyasi riskin ötesine bakmaya ikna etmekte zorlanıyor” cümlesiyle başlıyor. Ardından, Amerika’daki faiz oranlarının yükselmesine ve doların güçlenmesine karşı hassas oldukları gerekçesiyle üç yıl önce ‘Kırılgan Beşli’ diye adlandırılan Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Endonezya ve Rusya’dan artık sadece Türkiye’nin ‘kırılgan’ olduğu yorumu yapılıyor.





Fransız yatırım şirketi Amundi’nin gelişmekte olan piyasalar stratejistlerinden Annas Ameli-Renani, “Brezilya, Rusya ve Endonezya’da, siyasi ve ekonomik döngüler kesin bir biçimde olumlu yönde. Aynısı Türkiye için geçerli değil” dedi.





“Uzun vadeli yatırımcılar atmosferin kasvetli olduğunu söylüyor” diye yazan Financial Times, Türkiye’de OHAL ‘in sürdüğünü, PKK ve IŞİD saldırıları meydana geldiğini, Reina katliamını, 15 Temmuz darbe girişimini ve komşu ülkelerdeki savaşların ‘ticarete zarar verdiğini’ hatırlattı.





‘SİYASETTEN ZARAR GÖRÜYOR’





Gazete TL’nin ‘bu arka planda’ değer kaybettiğini yazarken, Aberdeen Asset Management adlı yatırım şirketinden Viktor Szabo yatırımcıların ‘daha kötüsünden korktuğunu’ söyledi. Szabo, “2017’ye girerken, Türkiye’deki riskler aşırı derecede yüksek. Türkiye’nin varlıkları siyasetten zarar görüyor” dedi.





Financial Times, haber için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten de yorum aldı. Şimşek, kısa vadeli sor işaretlerini anladığını söylese de, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli ‘aşırı olumlu’ olduğunu söyledi.





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