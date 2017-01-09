Hizmet'e ait bir yurt daha tecavüzcü Ensar Vakfı'na peşkeş çekildi!







Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Hasan Tapan “Yurdun Karaman’da kendisine ait yurtlarda kalan çocuklara cinsel istismarı ile bilinen Ensar Vakfı’na devredilmesine vicdanınız sızlamıyor mu?” diye tepki gösterdi.





Bahçelievler Belediye Meclisi tarafından alınan ve Komisyon Başkanı Mevlid Uyan imzası bulunan kararda, “Belediyemize ait öğrenci yurdunun Ensar Vakfına tahsisi ilgili dilekçe ile talep edilmektedir. Belediyemizin tasarrufundaki alan üzerinde bulunan öğrenci yurdunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre 25 yıl süre ile Ensar Vakfın’a tahsisi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden geldiği şeklinde komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi.





Bahçelievler Belediye Meclisi tarafından alınan karara tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Hasan Tapan, Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu alanın yeşil alan olarak bilindiğini ve üzerine inşa edilen yurt binasının kaçak olduğunu belirtti. Tapan, “Öğrenci yurdu bir cemaatten alınarak başka bir cemaatte peskeş çekildi” diyerek duruma tepki gösterdi.





Tapan, yurdun çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’na verilmemesi gerektiğini söyledi ve “Yurdun, kendilerine emanet edilen çocuklara dahi sahip çıkamayan, çok sayıda skandalla gündeme gelen Ensar Vakfı’na acelece devredilmesi kabul edilemez” diye konuştu. Yurdun Ensar Vakfı’na devredilmesinin oy çokluğu ile kabul edildiğini söyleyen Tapan, CHP olarak yurdun Ensar Vakfı’na devredilmesine karşı çıktıklarını söyledi. Tapan, yurdun Ensar Vakfı yerine Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilmeme nedenini de sordu.











