Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet'e ait bir yurt daha tecavüzcü Ensar Vakfı'na peşkeş çekildi! /09 Ocak 2017 21:30

Hizmet'e ait bir yurt daha tecavüzcü Ensar Vakfı'na peşkeş çekildi!

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapmasında el konulduktan sonra 25 yıllığına tecavüz olaylarıyla anılan Ensar Vakfı’na devredildi.

SHABER3.COM

Hizmet'e ait bir yurt daha tecavüzcü Ensar Vakfı'na peşkeş çekildi!

Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Hasan Tapan “Yurdun Karaman’da kendisine ait yurtlarda kalan çocuklara cinsel istismarı ile bilinen Ensar Vakfı’na devredilmesine vicdanınız sızlamıyor mu?” diye tepki gösterdi.

Bahçelievler Belediye Meclisi tarafından alınan ve Komisyon Başkanı Mevlid Uyan imzası bulunan kararda, “Belediyemize ait öğrenci yurdunun Ensar Vakfına tahsisi ilgili dilekçe ile talep edilmektedir. Belediyemizin tasarrufundaki alan üzerinde bulunan öğrenci yurdunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre 25 yıl süre ile Ensar Vakfın’a tahsisi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden geldiği şeklinde komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi.

Bahçelievler Belediye Meclisi tarafından alınan karara tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Hasan Tapan, Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu alanın yeşil alan olarak bilindiğini ve üzerine inşa edilen yurt binasının kaçak olduğunu belirtti. Tapan, “Öğrenci yurdu bir cemaatten alınarak başka bir cemaatte peskeş çekildi” diyerek duruma tepki gösterdi.

Tapan, yurdun çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’na verilmemesi gerektiğini söyledi ve “Yurdun, kendilerine emanet edilen çocuklara dahi sahip çıkamayan, çok sayıda skandalla gündeme gelen Ensar Vakfı’na acelece devredilmesi kabul edilemez” diye konuştu. Yurdun Ensar Vakfı’na devredilmesinin oy çokluğu ile kabul edildiğini söyleyen Tapan, CHP olarak yurdun Ensar Vakfı’na devredilmesine karşı çıktıklarını söyledi. Tapan, yurdun Ensar Vakfı yerine Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilmeme nedenini de sordu.



<< Önceki Haber Hizmet'e ait bir yurt daha tecavüzcü Ensar Vakfı'na peşkeş... Sonraki Haber >>

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!

Kudüs'te kamyon kalabalığa daldı

Kudüs'te kamyon kalabalığa daldı

Anayasa değişikliği protestosuna TOMA'lı, gazlı, plastik mermili müdahale

Anayasa değişikliği protestosuna TOMA'lı, gazlı, plastik mermili müdahale

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İÇTİMÂÎ RUH (Bamteli)

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İÇTİMÂÎ RUH (Bamteli)

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:56:08