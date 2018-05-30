Bir dev holding daha borç yapılandırma istedi

Ekonomideki olumsuz tablo büyük şirketleri de borçlarını ödeyemez hale getirdi. Son olarak Gama Gama Holding AŞ., kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için harekete geçti.









Gama Holding AŞ, Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre bankalara olan yaklaşık 1 milyar dolarlık kredinin yapılandırması için görüşüyor.





Kaynaklar ayrıca, grup şirketlerinden Gama Enerji AŞ’nin de 2013’te doğalgaz santrali kurmak için aldığı 500 milyon dolar büyüklüğündeki kredinin refinansmanı için görüşmeler yaptığı bilgisini verdi.





Gama Holding’den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.





Holding, enerji, inşaat, hastane yönetimi ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteriyor.