Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin sevdiği Çakıcı'dan Erdoğan'a şok sözler.... /30 Mayıs 2018 10:16

Bahçeli'nin sevdiği Çakıcı'dan Erdoğan'a şok sözler....

Devlet Bahçeli’nin, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı’dan görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi

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Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Siz beni ben de sizi sevmiyorum” derken, AKP’li bakanlar için çok sert ifadeler kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, geçtiğimiz hafta hastanede sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı’dan ilk açıklama geldi.Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Tedavi Gören Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çakıcı'nın AKP’li bazı bakanlar için kullandığı ifadeler dikkat çekti.Mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dolaylı eleştirilerde bulunan Çakıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “Sayın Bahçeli'nin muhatabı siz misiniz yoksa daha evvel size gündüz İmam gece Papaz diyen Süleyman Soylu mu?” ifadelerini kullandı. 



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