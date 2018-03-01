Murat Ülker 5 bankayla masaya oturdu

Geçtiğimiz haftalarda Yıldız Holding'in, 3 yılı geri ödemesiz tüm borçlarının yeniden yapılandırılması için 10 bankayla görüşmelere başladığının basına yansımasının ardından Murat Ülker 7 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırılması için beş banka patronuyla bir araya geldi.







Ülker, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, "ayrıntılarla ilgili konuştuklarını" belirtirken, bankalardan aldığı destekten dolayı "memnun olduğunu” söyledi.





Söz konusu borçların durumunun görüşülmesi için salı akşamı banka yöneticileri ile İstanbul'da bir araya gelen Ülker, toplantıda masaya yatırılan yeniden yapılandırmaya ilişkin herhangi bir ayrıntıya dair bilgi vermedi.





Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Şubat 11’de basına yansıyan haberlere göre, çalışanlarına bir mektup göndererek, holdingin kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda bankalarla anlaşma sağlandığını duyurmuştu.







