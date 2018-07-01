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Bir dev daha Dünya Kupası'na veda etti
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Bir dev daha Dünya Kupası'na veda etti
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01 Temmuz 2018 21:55
Bir dev daha Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'nda penaltılara uzayan maçta İspanya elenirken, Çeyrek Final'e yükselen taraf Rusya oldu
SHABER3.COM
2018 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Rusya ile İspanya karşı karşıya geldi. Penaltılara uzayan maçta iki atış kaçıran İspanya, Dünya Kupası'na veda ederken, Çeyrek Final'e yükselen takım Rusya oldu.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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