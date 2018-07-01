Samanyolu Haber /Spor / Bir dev daha Dünya Kupası'na veda etti /01 Temmuz 2018 21:55

Bir dev daha Dünya Kupası'na veda etti

Dünya Kupası'nda penaltılara uzayan maçta İspanya elenirken, Çeyrek Final'e yükselen taraf Rusya oldu

SHABER3.COM

2018 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Rusya ile İspanya karşı karşıya geldi. Penaltılara uzayan maçta iki atış kaçıran İspanya, Dünya Kupası'na veda ederken, Çeyrek Final'e yükselen takım Rusya oldu.
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