Samanyolu Haber /Gündem / CHP’de yerel seçim hazırlığı başladı... Adaylar eylülde açıklanacak /01 Temmuz 2018 22:03

CHP’de yerel seçim hazırlığı başladı... Adaylar eylülde açıklanacak

CHP, 2019 mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için düğmeye bastı. Parti, adaylarını eylül ayında açıklamayı planlıyor.

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 24 Haziran seçimleri için ara verilen çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Parti, eylül ayından itibaren adaylarının büyük bir kısmını açıklamayı planlıyor.
Yerel seçimlerde bulunduğu illerin ‘kültürel dokusuna’ uygun aday arayışında olan CHP, anket çalışmalarına devam edecek. Genel başkan yardımcısı Seyit Torun’un hazırladığı ‘CHP Yerel Yönetim Vizyonu’ da son şekli verilerek önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılacak.

CHP, bir yandan da seçimlerde kullanılacak dille ilgili çalışmalar yürütecek. CHP’nin vaatleri, o bölgenin ekonomik olarak kalkınması ve istihdam sorunun çözülmesine yönelik olacak.

Partinin oy olarak zayıf olduğu yerlere özel çalışma yöntemleri geliştirilecek, milletvekilleriyle özel çalışma grupları oluşturulacak. İletişim uzmanları parti kadroları için eğitim verecek.

CHP, nisanda belediye başkan adaylarını belirlemek için anket çalışması başlatmış, haziranda adaylarını açıklamayı planlamıştı
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