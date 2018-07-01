Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi.... /01 Temmuz 2018 21:46

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Bamteli sohbeti uzun süre sonra yayınlandı.

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan dolayısı ile ara verdiği Bamteli sohbetlerine yeniden başladı... Bayram sonrası yayınlanan ilk Bamteli sohbetinde Hocaefendi dua tavsiyesinde bulundu...
Herku.org internet sitesinde yayınlanan sohbette Hocaefendi şu başlıklara temas etti....  

* “Ey gizli lütuflar sahibi Rabbimiz! Bizi, korktuğumuz musibetlerden ve keyfiyetini bilmediğimiz için endişe duymadığımız şerlerden koru ve kurtar!..”

* “Yâ Rasûlallah, Sana kendi hesabıma kıymetli bir hediye ile gelemedim, mazur gör; fakat Senin yolunda dökülen gözyaşlarından bir kâse getirdim, kabul buyur!..” 

* Nefisteki cezm tıkanıklığını çözebilen insanlar ötelerden vâridâtla nefes almaya başlar ve gönül inşirahı içinde itminandan rızaya kanat çırpmaya dururlar.

* “Rabbim, şeytanların her türlü kışkırtmalarından ve çevremde olumsuz bir atmosfer oluşturup beni tesir altına almalarından Sana sığınırım.”

* Şeytan kimine sağdan kimine de soldan yanaşır; kimini sâlih amel ve iyiliklerle kimini de günah ve kötülüklerle vurur; onun açık bulacağı her yana uygun ayrı bir tuzağı bulunur.

* Biz, kökü mazide bir âtîyiz; maziden koptuğumuz zaman bize ait bütün değerler manzumesinin yıkılışına sebebiyet vermiş oluruz.

* Bazen olur ki, nefs-i emmâre kalb ve ruhtan elini eteğini çeker; fakat âhir ömre kadar mücadele ve mücâhedenin devam etmesi için, misyonunu âsâb, hassasiyet ve beşerî diğer garîzelere devreder. 

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Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

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