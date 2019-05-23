Bir dev daha battı

Bir dönemin en büyük market zincirlerinden biri olan İSMAR'ın sahibi BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş için mahkeme iflas kararı verdi.





Akyürek Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Akyürek sorulara cevap vermedi.





BTS Birlik, Extra Depo isimli gıda toptancısı olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Şirket bakkal, market ve büfe işletmelerinin temizlik ürünleri ve malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor.





TASFİYE İŞLEMLERİNE BAŞLANDI





Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/959 esas sayılı dosyasında şirketin tasfiye işlemlerine başlanıldığı belirtildi.





İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre ise BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş 1993 yılında kuruldu ve halihazırda 4,5 milyon TL sermayeye sahip.





Akyürek Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Akyürek iflas kararı hakkında yorum yapmak istemedi.







AKYÜREK KARDEŞLER OLARAK YOLA ÇIKTILAR





1964'te bir bakkal dükkanı ile yola çıkan Akyürek kardeşler şimdilerde farklı farklı sektörlerde faaliyet yürütüyor.





Bir dönem Akyürek grubu 2 bin 500 kişiden fazla kişiyi istihdam ediyordu. Sulu tarım ve paket bakliyat üretiminin yanısıra grubun gübre ve akaryakıt bayileri bulunuyordu.





Grubun amiral gemisi ise gıda ve dağıtım işleriydi.





BORSA İSTANBUL’DA İLK 500 ŞİRKETTEN BİRİYDİ





Borsa İstanbul'da işlem gören ilk 500 şirketten biri olan Akyürek Pazarlama perakende ve tarım sektörlerinde ilerliyordu.





1998 yılında hızlı tüketim ürünleri alanın hızla yayılarak ilerleyen Akyürek Holding; Unilever, Algida, Dardanel, Dr.Oetker ve Marmarabirlik markalarının satış, dağıtım ve pazarlamasını üstlenmişti.





İSMAR İLK YEREL MARKET ZİNCİRİYDİ





2003 yılında ise farklı iş kollarına imza atan firma Türkiye'nin ilk yerel sermayeli organize perakende mağazaları İsmar Marketler A.Ş.'ni satın almıştı.





56 ORTAĞI BULUNUYORDU





İSMAR'ın 56 ortağı bulunuyordu. Türkiye genelinde ise "İSMAR" ismi ile onlarca mağaza açılmıştı.





2000'li yıllara kadar büyümesini sürdüren İSMAR'da ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle İSMAR'ın kurucu ortaklarından Akyürek Kardeşler 2003 yılına gelindiğinde İSMAR'daki diğer ortakların paylarını satın alarak tek sahip olmuşlardı.





MAL VARLIĞI BORCU KARŞILAMIYOR





Uzun yıllar alan bu süreç 2011'e gelindiğinde tamamlanmış ve Akyürek kardeşler topyekûn bir değişikliğe gitmişti. Ancak İSMAR içine girdiği malî krizden çıkamadı.





İflas kararı verilen İSMAR'ın piyasaya yüklü tutarda borcu olduğu ve mal varlığının borçları karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.



