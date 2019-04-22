Bir cisim yaklaşıyor ... İşsizlikte cumhuriyet tarihinin rekoru kırılacak

Türkiye’de işsizlik tırmanışa geçerken, özellikle genç işsizliği de hızla artıyor. Son verilere göre 15-24 yaş arası genç işsizliği yüzde 26.7’ye ulaştı. Genç kadın işsizliği Ocak 2019 döneminde yüzde 24.5’ten yüzde 29.1’e yükseldi. Sendikacı ve uzmanlar, tabloyu “vahim” olarak nitelendiriyor. Genç işsizliğindeki artışın ülke geleceği açısından yaratacağı tehlikeye dikkat çekilirken, hükümetin birinci gündem maddesinin işsizlikle mücadele olması gerektiği dile getiriliyor.









Kıdem tazminatının fona devrinden sonra işsiz sayısının 8 milyonu aşacağı ifade edilirken, hükümetin para ihtiyacını bu fondan karşılayacağı belirtildi. Türk İş, 'genel grev’ uyarısı yaptı.





BÜYÜK TEHLİKE





Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, genel olarak işsizlikte artış olduğunu, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması nedeniyle istihdamdaki daralmanın, yeni mezun olan gençlerde tabloyu daha dramatik hale getirdiğini söyledi. Çerkezoğlu, “Genç işsizliğinin çok yüksek olması ülkenin geleceği açısından, toplumsal, sosyolojik, politik süreçleri olan çok büyük tehlike. Üretime dayalı, güvenceli istihdam yaratacak politikaların hayata geçirilmesi şart” dedi.





İŞSİZLİK ARTACAK





Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, ülke ekonomisinin artık genç nüfusa iş yaratamaz hale geldiğini söyledi. IMF raporunda ekonominin 2019 yılında yüzde 2.5 oranında küçüleceğinin öngörüldüğünü belirten Özdemiroğlu, şu tespitleri yaptı: “Bu da bize gösteriyor ki her gün daha da kötüye giden Türkiye ekonomisi sonuç olarak iş yaratamayacak ve işsizlik giderek artacaktır. 15 yıldır tüketime, borçlanmaya ve cumhuriyetin birikimi olan kamu varlıklarının haraç mezat yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine dayanan ekonomi politikası, sonuçta kaynakların tükenmesine neden oldu. Ücretli çalışanların gelirlerinin düşmesi ve fiyatların artışları iç talebi sıfır noktasına getirdi. Demokrasi eksikliği ise yatırımcı yabancı sermayenin ülkemize gelmemesine ve hatta daha önce yatırım yapanların ülkemizden kaçmasına neden oldu.”





‘REKOR KIRILACAK, TABLO VAHİM’





Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, işsizliğin gençlerde yüksek olmasının, işgücü piyasasına girişin fazla olmasına karşın, iş bulma alanlarının daha sınırlı olduğunu gösterdiğine işaret etti. Çelik, “Gençler eğitimini tamamlamış, mezun oluyor ancak iş bulma ihtimali çok düşük. Tarım dışı işsizlik olarak 3 gençten 1’inin iş arayıp bulamadığını gösteriyor. Vahim bir tablo” diye konuştu. İşsizliğin daha da artacağını kaydeden Çelik, şubat ve mart aylarında işsizlikte bütün cumhuriyet tarihi rekorlarının kırılacağını, hükümetin “istihdam seferberliğinin” bir işe yaramadığını vurguladı.