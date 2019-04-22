Muhalefette 7 Haziran endişesi! Provokasyonlar devreye mi girdi?

Ankara ve İstanbul gibi sembolik şehirlerin kaybedilmesi sonrası Cumhur İttifakı’nda da çatlama yaşanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi endişeleri artırdı.



HDP’li isimler başta olmak üzere bazı önemli isimler, bir provokasyon zemininin oluşturulduğunu söylüyor.

Veli Saçılık, “7 Haziran sonrası yapılanların benzerini yapıyor AKP” derken Şebnem Korur Fincancı, “Asker ölümlerini de Ceylanpınar’daki şüpheli polis ölümleri gibi düşünmek gerek sanırım” yorumunu yaptı.





Ertuğrul Kürkçü ise bu tweetler üzerinden yaptığı yorumda, “Yakın tarihte devlet eliyle gerçekleştirilmemiş ve böyle olduğu ortaya çıkmamış bir tek provokasyon yoktur” görüşünü dile getirdi.





Flood şeklinde tweetler paylaşan Kürkçü, “Bir kural olarak iktidarı zayıflatan her seçimin ardından kitle seferberliğine ve iç çatışma dinamiklerinin harekete geçmesine yol açacağı varsayılan ölümlü çatışmaların önü açılır” diye yazdı.











