Plazalar boşaldı.. Dört ofisten biri boş

Seçim belirsizliği, dövizdeki dalgalanma ve ekonomik kriz dolayısıyla yatırımcılar bekleme moduna geçerken, iş merkezleri yeni kiracı bulamıyor. Döviz kurlarında devam eden dalgalanmalar ofis kiralama ve yatırımlar üzerindeki etkisini sürdürürken, yeni ofis alanlarının da devreye girmesi ile birlikte gayrimenkullerde genel olarak, boşluk oranı 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 24.98'e yükseldi. Bu veriler her 4 ofisten birinin kiracı bulamadığına işaret ediyor. Yılın ilk çeyreğinde İstanbul'da, metrekare bazında yapılan kiralamaların, yüzde 61.78'i Anadolu Yakası'nda, yüzde 25.73'ü merkezi iş alanlarında gerçekleşti. Merkezi iş alanları dışında Avrupa Yakası'nda gerçekleşen kira sözleşmelerinin yüzde 12.49'unu oluştururken, bu oran bir önceki çeyreğe göre düşüş gösterdi. Talepteki düşüşe bağlı olarak özellikle ofis bölgesi olarak bilinen Maslak-Levent hattında da yüzde 24'lere varan düşüşler yaşandı.





KİRACI KÂRLI ÇIKACAK





Cushman&Wakefield tarafından hazırlanan ‘Ofis Pazarlarına Bakış' raporuna göre ekonomideki daralma ile döviz kurlarının kiralama çalışmaları üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Raporda, “Ekonomideki sıkışık görünüm ve artan satılık gayrimenkuller ile birlikte özellikle mart sonunda gerçekleşen seçimlerden sonra, yatırım faaliyetleri ivme kazanmayı sürdürecektir. Kısa vadede fiyatların ise alıcı beklentilerine yaklaşması bekleniyor. Ek olarak kiracı lehine ortamın orta ve uzun vadede devam edeceği tahmin ediliyor” ifadeleri ile gelecek dönemlerde de kira düşüşlerinin yaşanabileceğine dikkat çekildi.













AVM KİRALARI DÜŞÜYOR





Geçen yıl konkordato ve döviz kiraları ile gündemde uzun bir süre kalan perakende sektöründe ise AVM sayısında artış, kiralarda ise düşüş yaşandı. Rapora göre döviz kurunda devam eden dalgalanmalar ve yüksek enflasyon sebebiyle, 2019'un ilk çeyreğinde kullanıcı talebi genel olarak düşük seyrederken Praktiker, Collezione, Gloria Jeans ve Hacı Sayid gibi markaların konkordato talepleri ile Türkiye'den çekilen firmalar da sektördeki genel durumu etkiledi. Bu dönemde yıllık kiralar, İstanbul'da yüzde 23.5, İzmir'de yüzde 25, Ankara'da yüzde 18.2 düşüş gösterdi.





Fırsatçı yatırımcı hareketlendirecek

Cushman&Wakefield tarafından hazırlanan rapora göre dikkat çeken bir başka gelişme ise sanayi ve lojistik yatırımlarında yaşandı. Raporda “Talebinin bu çeyrekte de görüldüğü gibi fırsatçı alıcılar tarafından ivmelendirileceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, büyük ölçekli yabancı lojistik firmaları yatırım rotalarını Türkiye'ye çevirmeye başlamıştır. Yılın ilk yabancı lojistik yatırımı olarak gösterilen İsviçreli lojistik şirketin Avrupa'da açtığı ilk ofisin Türkiye'de olması gösterilebilir” tespiti ile bu alanda yatırımların devam edeceğine işaret edildi.