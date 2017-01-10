Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na Dıgıturk aboneliği sebebiyle her an "FETÖ" davası açılabilir! /10 Ocak 2017 13:38

Kılıçdaroğlu'na Dıgıturk aboneliği sebebiyle her an "FETÖ" davası açılabilir!

Gazeteci Tarık Toros 30 Aralık 2016’da, İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15 Temmuz Davası'ndaki bir ayrıntıya dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Digiturk açıklaması

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR

Toros'un tr724'te yayınlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

30 Aralık 2016’da, İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, kimsenin üzerinde durmadığı bir karar aldı. 15 Temmuz darbe davasında tutuklu tutuksuz polisler yargılanıyordu. Mahkeme, tüm sanıkların Digitürk, D-Smart ve Tivibu üyeliklerinin bulunup bulunmadığı, bulunduysa ne zaman abone oldukları, abonelik iptali varsa ne zaman iptal edildiği yönünde yazı yazılmasına karar verdi. Bu platformlara üye olmak veya arzuya göre çıkmanın suç olup olmadığını tartışmayacağım. Zira, ülkede epey zamandır legal faaliyetler suç!

DİGİTÜRK’TEN ÇIKAN YANDI!

Burada mahkemenin muradı şu; 2015 Eylül ayında önce Tivibu, sonra Digitürk, benim de çalıştığım  BUGÜN TV ve Kanaltürk başta olmak üzere onca kanalı platformdan çıkarma kararı almıştı. Yine o günlerde buna tepki olarak on binlerce tüketici bu platformlara aboneliklerini sonlandırmıştı. İşte İstanbul mahkemesi şimdi bunu tespit etmeye çalışıyor. O günlerde aboneliklerini sonlandıranlar yandı anlayacağınız. CHP, başta lideri olmak üzere kapmanya yapmıştı. Yine, Ertuğrul Özkök’ün “Digitürk aboneliğimi sonlandırıyorum” başlıklı yazısını hatırlatıyorum. Yarın öbür gün mahkeme celbi gelirse hazırlıklı olsunlar, vesselam.
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