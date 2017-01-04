HDP'nin İstanbul eşbaşkanları dahil 9 kişi tutuklandı

Aralarında HDP İstanbul eş başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 HDP il ve ilçe yöneticisi tutuklandı. 2 yönetici ise ev hapsi cezası aldı.





HDP'li 9 yönetici 25 gündür gözaltında tutuluyordu.