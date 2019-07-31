Bir anda sahnenin önüne fırladı ve ...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletinde bir etkinliğe katılan Başkan Donald Trump, konuşması esnasında herkesi şaşkına çeviren bir protesto ile karşılaştı.





TRUMP, 2020 SEÇİMİNDEN BAHSEDİYORDU





ABD Başkanı Trump, dün Virginia eyaletinin yasama meclisinin 400'üncü yılı etkinliklerine katıldı.





Etkinlikte konuşma yapan Trump, aynı zamanda 2020 seçimlerine yönelik vaatlerinden de bahsediyordu.





Ancak Trump konuşma sırasında hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.





"BİZİ GERİ GÖNDEREMEZSİNİZ"





Konuşma ortasında elinde pankartlarla bir kişi Trump'ın sözünü keserek, "Bizi geri gönderemezsin." diye bağırmaya başladı.





Sonradan bu kişinin Demokrat Partili Müslüman meclis üyesi Ibraheem Samirah olduğu anlaşıldı.





Elindeki dövizlerde "Yolsuzlaşmış evine geri dön", Nefreti sınır dışı et" yazan Samirah, "Sayın Başkan bizi geri gönderemezsiniz. Virginia bizim evimiz." diyerek Trump'a tepki gösterdi.





Samirah, Trump konuşurken "Yolsuzlaşmış evine geri dön", Nefreti sınır dışı et" yazan pankartları açtı.





KONUŞMAYA DEVAM ETTİ





Samirah daha sonra Trump destekçilerinin protestoları eşliğinde dışarı çıkartıldı.





Trump'ın ise protestodan rahatsız olduğu, ancak Samirah'ın çıkartılmasının ardından konuşmasına devam ettiği gözlendi.