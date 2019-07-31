AYM ayrı cezaevindeki eşlerin görüştürülmemesini hak ihlali saydı

Birgün Gazetesi’nden Burcu Cansu’nun haberine göre Esra Aydın, Gaziantep 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.





Aydın’ın 2015 yılında evlendiği eşi de aynı suçlama kapsamında 2016 yılında Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.





Esra Aydın, tutuklu olarak bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu’na dilekçe vererek eşiyle yüz yüze görüşme ve telefonla görüşme haklarından yararlanmayı talep etti. Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu, talebi reddetti.







AYNI YERLEŞKEDE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİLER





Esra Aydın, İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararının kaldırılması talebiyle 9 Eylül 2016’da Gaziantep İnfaz Hakimliği’ne şikayet dilekçesi yazdı.





Dilekçesinde aynı yerleşke içerisinde başka ceza infaz kurumunda bulunan eşiyle açık ve kapalı şekilde görüş yapma, telefonla görüşme hakkından yoksun bırakıldığını belirtti. İnfaz Ceza Hakimliği, şikayetin reddine karar verdi.





Aydın, bunun üzerine 11 Kasım 2016’da AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.





BAKANLIKTAN TAKDİR GARİP SAVUNMA





Başvuru ile ilgili görüş bildiren Adalet Bakanlığı, devletin hükümlü ve tutukluların aileleri le görüşmelerini sağlayacak tedbirleri alma yükümlülüğü olduğunu ifade etti. Ancak bu yükümlülük yerine getirilirken ceza infaz kurumunda tutulmanın kaçınılmaz ve doğal sonuçlarının gözetilmesi gerektiği ve bu anlamda takdir marjının geniş olduğu savunuldu.





Bakanlık bu nedenle Anayasal hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği, adaleti ve sağduyuyu hiçe sayan tarzda bir açık keyfilik içinde olunmadığını kaydetti.





AİLE HAYATINA SAYGI İHLALİ





Başvuruyu görüşen AYM, bakanlığın savunmasına karşın Esra Aydın’ın tutuklu olduğu süre içerisinde eşiyle açık ya da kapalı görüştürülmemesi ve telefon hakkından da yararlandırılmamasının, aile hayatına saygı hakkının ihlali olduğuna karar verdi.