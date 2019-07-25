Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de mahkemeden Trump'un yeni iltica düzenlemesine iptal geldi /25 Temmuz 2019 10:57

ABD'de mahkemeden Trump'un yeni iltica düzenlemesine iptal geldi

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin, ABD-Meksika sınırını geçenlerin sığınma talepleriyle ilgili yeni kısıtlamalar getirme uygulamasını durdurdu.

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California eyaletinin San Francisco kentindeki davada ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, sonucu merakla beklenen davada Trump yönetimini sığınmacılara karşı getirdiği yeni kısıtlamalarda haksız buldu.

Bu karardan birkaç saat önceyse Washington'daki bir başka yargıç, kısıtlamaları içeren mevcut politikanın devam etmesi yönünde karar almıştı.

Trump yönetiminin Temmuz ayının başında getirdiği yeni uygulamaya göre, güneyde Meksika sınırında sığınma talebinde bulunacakların başvurularının değerlendirmeye alınması için, Amerika’ya ulaşmadan önce bulundukları başka bir ülkede sığınma talebinde bulunup ret yanıtı almış olmaları gerekiyordu.

El Salvador, Honduras ve Guatemala olmak üzere çeşitli Orta Amerika ülkelerinden gelerek Amerika’ya Meksika sınırından geçiş yapıp, sığınma talep etmek isteyen göçmenlere yönelik engeller artmaya devam ediyor.

Başkent Bölgesi Göçmen Hakları Koalisyonu ile Mülteci ve Göçmenler İçin Eğitim ve Yasal Hizmetler Merkezi adlı sivil toplum kuruluşları yetkilileri, Trump’ın bu kararının tehlikeli ortamlardan kaçarak sığınma talep eden göçmenlere zarar vereceğini savunarak uygulamanın kaldırılması için dava açmıştı. Ancak bu davaya bakan hakim Judge Timoth J. Kelly, göçmen hakları savunucularının taleplerini yanıtsız bırakarak, ‘yönetimin mevcut göçmen politikasını devam ettirmesinin halkın çıkarı için uygun’ olduğu sonucuna vardı.

Washington'daki mahkemenin kararının ardından gözler, Amerika Sivil Özgürlükler Birliği tarafından San Francisco'da açılan davadan çıkacak karara odaklanmıştı. Bu dava da aynı gün neticelendi ve California eyaletindeki mahkeme Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırının genelini kapsayan yeni uygulamasını durdurdu.
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