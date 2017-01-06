Yeni KHK ile birlikte polise çok tartışılacak yetki

679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Kamudan 2853 kişinin görevine son verilirken çok tartışmalı kararlara da imza atıldı Çin , Kuzey Kore gibi baskıcı rejimlerde uygulanan bazı uygulamalar Türkiye'ye de getirildi.







Polis yeni KHK ile getirilen yetki ile internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek. Daha doğrusu ulaşması legal hale gelecek. Aynı yetkiyi başta MİT olmak üzere diğer kolluk kuvvetleri de kullanacak . Ayrıca KHK ile Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.







POLİSE SANAL ORTAMDA ARAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ VERİLDİ 680 Sayılı KHK ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi.



Buna göre, yazılı suçların önlenmesi amacıyla mahkeme kararı olmaksızın Emniyet Genel Müdürünün veya İstihbarat Dairesi Başkanı’nın izniyle yapılan işlemlere, bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının izni ile “internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen verilerin” incelenmesi de eklendi.



Yeni KHK’lar ile özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek. Özel güvenliğe silah yetkisi düzenleniyor. Özel güvenlikler silah taşıyabilecek. 680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.



Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.





DAHA ÖNCE GÖREVDEN İLİŞİĞİ KESİLMİŞ GÜVENLİK KORUCULARI OPERASYONEL FAALİYETLER MAKSADIYLA TEKRAR GÖREVE ÇAĞRILABİLECEK

Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.



