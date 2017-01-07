Samanyolu Haber /Gündem / AKP, MAZLUMDER Eski Başkanını da ihraç etti /07 Ocak 2017 02:09

AKP, MAZLUMDER Eski Başkanını da ihraç etti

Olağanüstü hâl (OHAL) kasamında çıkarılan 3 yeni KHK ile çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilen binlerce kişi arasında dikkat çeken bazı isimler var. Bu isimlerden biri de MAZLUMDER Eski Başkanı, yazar ve aktivist Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Dikkat çekmesinin nedeni Mazlumder, bir dönem çok sayıda AKP li nin yakın olduğu bir dermek olması

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679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile arasında MAZLUMDER Eski Başkanı, yazar ve aktivist Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 838 kişi Sağlık Bakanlığı’ndan ihraç edildi.
 
İhraç edildiğini Twitter hesabından duyuran Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel sitesinden bir açıklama yaptı.
 
Devlet memurluğundan ihraç edilmemle ilgili açıklamam
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Kamuoyuna,
 
Son KHK ile  devlet memurluğundan  ihraç edilmişim. Suçum, barış istemek, eşitlik, adalet ve hak mücadelesi vermek.
 
Açığa alındığım süre içinde de hak bildiğimi söyledim, şimdi de sonrasında da söyleyeceğim. Çünkü bu toprakların tüm kimlikleri adalete çağıran seslere çok ihtiyacı var. Kendi yaratılışını insandan üstün gören Şeytandan sonra dünyamızda değişen çok şey yok. Yine insanlar adalet yerine zulüm, barış yerine savaşı tercih ediyorlar. Bu gidişe "dur" diyenler tarihin her döneminde güç sahiplerince engellemelerle karşılaşsa da hakikatın ışığı söndürülememiştir. Irkçılık yapana karşı çıkan Hz. Musa haklı çıkmış, "Dünya siz ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın dönüyor" diyen Galile galip gelmiş, onları engelleyenler mahcup olmuştur. Biliniz ki evrensel değerlere sahip çıkan yenilmez. 
 
Hiçbirşey olmamış gibi ortalıkta mutlu mesut dolaşan güçlü dindarlarım, yegane güç sahibinin zerre miktarı haksızlıktan soracağı bir gün var..! Dünya hayatı ve lezzetleri geçicidir. 
 
Bir hekim ve barış aktivisti olarak yaşamdan, yaşatmaktan, yaşam hakkını savunmaktan  yana olan duruşum, yürüyüşüm devam etmektedir, edecektir. Bu topluma karşı sorumluluğumu hiçbir karar engelleyemeyecektir.
 

 
Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?
 
İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve aynı zamanda Kocaeli Barış Platformu sözcüsü Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mazlumder'in genel başkanlığını yaptı. Şu an T24 sitesinde yazarlık yapıyor.
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