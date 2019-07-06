Binlerce konut inşâ edecekti... Ünlü inşaat şirketi iflas etti...

9 yıl önce temeli atılan projesini tamamlayamayan şirket için tasfiye süreci başladı. İflasına karar verilen şirketin 2 bine yakın daire ve dükkan inşa etme planı söz konusuydu.







Ayrıca iflasına karar verilen Uluhan Grup’un ortağı Taha Aktülün için 2016 yılında 404 yıl hapis istemi ile dava açılmıştı.





Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, Uluhan Grup Enerji İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şti. için iflas kararı verdi. İflas kararı 26 Haziran olarak kayıtlara yansıdı.





Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre iflasına karar verilen şirket 3 ortaklı görünüyor. 3 milyon TL sermayeli şirketin ortakları arasında Süleyman Demirhan, Taha Aktülün ve Mustafa Memiş yer alıyor. Demirhan ve Memiş yüzde 25’er, Aktülün ise yüzde 50 hissenin sahibiydi.





2 BİNE YAKIN DAİRE YARIM KALDI





İflasına karar verilen Uluhan Grup iki büyük projesi ile gündemdeydi. Anılan projelerden biri Acunkent, diğeri ise Babil Kuleleri’ydi. Babil Kuleleri projesinde 1.050 konut 151 de ticari birim bulunuyordu. Şirketin bir diğer projesi Acunkent’te ise 670 konut 185 de ticari birimin yapılması planlanıyordu.









MAĞDURLAR ORTADA KALDI





Ancak, projeler tamamlanamadığı gibi çok sayıda daire de ikinci kişilere satıldı. Mağdurlar kurdukları derneklerle seslerini duyurmaya çalışıyor.