Sudan'da askeri yönetimle muhalefet anlaşmaya vardı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi yönetimi ve muhalefet arasındaki görüşmelerde seçimlere kadar ortak yönetim konusunda iki taraf anlaşmaya vardı.





Afrika Birliği tarafından atanan arabulucu Muhammet Hasan Lebat, üç yıl veya biraz daha uzun bir süre boyunca yönetimde askeri ve sivil kadroların dönüşümlü olarak ortak yer alacağını açıkladı.





HER İKİ TARAF DA BEŞ KOLTUĞA SAHİP OLACAK





Anlaşmaya göre, yönetimde her iki taraf da beşer koltuğa sahip olacak. Buna ek olarak bir koltuk da her iki tarafın da uzlaşmaya vardığı bir sivil isme ait olacak.





Askeri Geçiş Konseyi ve muhalefet liderleri, aynı zamanda gösterilerde askerler tarafından uygulanan şiddete ilişkin şeffaf ve bağımsız soruşturma yürütme konusunda uzlaşmaya vardı.





Askeri Geçiş Konseyi'nden Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, "Tüm siyasi güçlere, silahlı kuvvetlere ve siyasete katılım gösterecek genç erkek ve kadınlara temin ederim ki, yönetimde kimse dışlanmayacak" dedi.





Özgürlük ve Değişim Güçleri lideri Ömer El Digayir ise anlaşmanın geçiş yönetimi kurumlarının dönüşümü için bir yol açtığını ve yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini ifade etti.