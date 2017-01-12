Davutoğlu'nun kardeşine Cemaat gözaltısı!

Ankara o iddiayı konuşuyor

Eski Başbakan ve AKP milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun kardeşinin Cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik'in köşesinden duyurduğu iddiaya göre, Davutoğlu'nun kardeşi Cemaat iddiasıyla gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sesi pek çıkmıyor. Ancak son günlerde Ankara kulislerinde herkesin ağzında o var.

Özellikle AKP kulislerinde kulağı sık sık çınlatılıyor. “Davutoğlu’nun sesi niye çıkmıyor” sorularına, “Yakında gazete manşetlerine yine çıkacak” karşılığı veriliyor.

Arkasından da alaycı bir gülümseme öne çıkıyor.

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AKP kulislerinde anlatılan olay dudak uçuklatan cinsten. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerinden birinin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığı konuşuluyor.

İddiaları Davutoğlu’nun bir yakınına sorduk. “Gözaltı olayı doğru, ama kısa süre sonra serbest bırakıldı” dedi. Nedeni konusundaki sorularımızı ise yanıtsız bıraktı.

Gözaltı olayının kesin tarihi bilinmiyor. Olay gizli tutuluyor. AKP’liler son dönemde Abdullah Gül’e yakın işadamlarının FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasına da vurgu yaparak “zamanlamaya” dikkat çekiyorlar.

Gül ve Davutoğlu’nun yakın çevresinin eş zamanlı olarak hedefe girdiği ifade ediliyor.