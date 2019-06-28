Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti /28 Haziran 2019 18:58

Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti. Birand 23 Mayıs'ta kalp krizi geçirmiş ve kalbine iki stent ile pil takılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Birand için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl boyunca formamızı giyen 4478 numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun."

Tören Yarın

Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 75 yaşında hayatını kaybeden sarı-lacivertli eski milli futbolcu ve yüksek divan kurulu üyesi Birand için saat 14.30'ta Dereağzı'nda bir tören gerçekleştirileceği belirtildi.

Birand'ın naaşının, Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:15:18