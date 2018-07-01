Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım için koltuk bulundu /01 Temmuz 2018 19:14

Binali Yıldırım için koltuk bulundu

Yeni sistemin ilk bakanlar kurulu belirlenecek. TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AKP Grup Başkanı olacak isimler 10 gün içinde netlik kazanacak.

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10 Temmuz tarihinde AKP Grubu'nun toplanması ve Grup Başkanı seçimi yapılması bekleniyor. Erdoğan milletvekili olmadığı için AKP 'li bir milletvekili Meclis Grup Başkanı seçilecek.

"Yıldırım için koltuk bulundu"

TBMM Başkanlığı için AKP kulislerinden 3-4 isim dile getiriliyor. Ancak en çok Başbakan Binali yıldırım 'ın ismi üzerinde duruluyor. Yıldırım'ın MHP'nin oylarıyla 3.turda Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ismi öne çıktı. Bozdağ'ın başkan yardımcılığı veya AKP Grup Başkanlığı görevlerinden birine getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

16 bakan kim olacak?

 Yeni sistemin ilk bakanlar kurulunun kimlerden oluşacağı ve kaç kişinin vekillikten istifa ederek kırmızı plakaya bineceği merak ediliyor. 295 kişilik AKP Grubu'ndan 2-3 ismin bakan yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in bakan olması, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in adı da İçişleri Bakanlığı için geçiyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bakan olmaması halinde de müsteşar Kenan İpek'in bu göreve geleceği konuşuluyor.

Erdoğan, Temmuz-Ağustos ayında Bakanlar Kurulu, Meclis yönetimi, AKP Genel Merkezi'ni yeniden dizayn edecek. 18 Ağustos'ta yapılacak büyük kongre ile önce 50 kişilik MKYK yenilenecek ardından Merkez Yürütme Kurulu belirlenecek. Seçim gecesi  “Milletimizin partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksikleri tamamlayarak çıkacağız” diyerek AKP 'nin oylarındaki yüzde 7'lik düşüşe dikkat çeken Erdoğan'ın, mevcut yönetimden bazı isimleri çizmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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