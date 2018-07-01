Evet, zorbalığa karşı elimdeki tek silah yazı yazmak!

HASAN CEMAL- T24.COM

Bahçedeki ıhlamur ağacının altında oturmuş, Boğaz'ı seyrederken yazıyorum bu satırları.



Sabah vakti erken.

Sadece kuş cıvıltıları ve rüzgarda hışırdıyan ağaç yaprakları, o kadar.

Bir de hüzün...

Söyle bakalım HC:

Adalet bunun neresinde?

Sevgili tuhaf bakışlı adam zindanda yazıyor, sen ise nerede yazıyorsun?..

Evet, zindanda zorbalığa karşı direnmek için yazdığını söylüyor, sevgili Ahmet Altan.

Sen ise Boğaz'a karşı bir ıhlamur ağacının altında oturmuş, püfür püfür esen rüzgarda yazıyorsun.

Evet, adalet bunun neresinde?

Ne demek istiyorsun HC?

Yazmayayım mı?

Bunca zamandır yazıyorsun da n'oluyor, ne değişiyor ki?

Ne yani bırakayım mı yazıyı?

Tuhaf bakışlı adam ve hapisteki daha birçokları ne halleri varsa görsünler deyip kenara mı çekileyim?



