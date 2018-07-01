Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi

Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen Unesco 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında, Göbeklitepe’nin Unesco Dünya Mirası Listesine kaydedilmesine karar verildi.

Geçtiğimiz aylarda Unesco adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbeklitepe’nin, uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için yürütülen yaklaşık 4.000 metrekarelik çelik çatı çalışması tamamlanarak ziyaretçilere açılmıştı.





Arkeofili'nin bildirdiğine göre, her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, 1995’ten beri yürütülen kazı çalışmalarında, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da tonlarca olan, yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları yer alıyor.



