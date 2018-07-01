Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi

Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen Unesco 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında, Göbeklitepe’nin Unesco Dünya Mirası Listesine kaydedilmesine karar verildi.
Geçtiğimiz aylarda Unesco adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbeklitepe’nin, uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için yürütülen yaklaşık 4.000 metrekarelik çelik çatı çalışması tamamlanarak ziyaretçilere açılmıştı.
Arkeofili'nin bildirdiğine göre, her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, 1995’ten beri yürütülen kazı çalışmalarında, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da tonlarca olan, yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları yer alıyor.
Bölgede yürütülen tadilat ve inşaat çalışmalarının sonra ermesinin ardından ziyaretçilere 5 TL olan giriş ücreti, Haziran başından itibaren 20 TL’ye yükseltilmişti.
Göbeklitepe’nin de Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’nin bu listedeki varlık sayısı 18’e ulaştı.
TÜRKİYE'DEN UNESCO KALICI LİSTESİNDE BULUNAN 18 KÜLTÜR VARLIĞI
Şimdiye kadar Türkiye’nin Unesco Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen kültür varlıkları şunlar:
1. İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul)(1985)
2. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri)(1985)
3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)(1985)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) (1986)
5. Nemrut Dağı (Adıyaman)(1987)
6. Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla)(1988)
7. Hieropolis-Pamukkale (Denizli)(1988)
8. Safranbolu Kenti (Karabük)(1994)
9. Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale)(1998)
10. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) (2011)
11. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) (2012)
12. Bursa ve Cumalıkızık:Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)(2014)
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir)(2014)
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır)(2015)
15. Efes (İzmir)(2015)
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars)(2016)
17. Afrodisyas Arkeolojik Alanı (Aydın) (2017)
18. Göbeklitepe (Şanlıurfa)(2018)