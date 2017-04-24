Binali Yıldırım Erdoğan'a istifasını sundu

Başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin referandumda kabul edilmesinin ardından, AKP’de bundan sonra izlenecek senaryolar konuşulmaya başlandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, siyasi nezaket gereği geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “genel başkanlık” istifasını sunduğu iddia edildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın, AKP olağan kongresinin 2018’de yapılmasını açıklamasına rağmen, atmosfer değişti. Ankara’da konuşulan bir diğer konu ise, partide yeni bir Davutoğlu krizinin, ve partide iki başlılığın yeniden yaşanmaması için, AKP 20-21 Mayıs’ta olağanüstü kongreye gidecek. Erdoğan 2019’u beklemeden partinin başına geçeceği de bir diğer iddia.





İKİ BAŞLILIK OLMASIN





ANKA’nın edindiği bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “bu sistemin adı aynı zamanda partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu süreçte sizin partinin başına geçmenizde bir engel yok. Ben genel başkanlık istifamı sunmaya hazırım. İsterseniz hemen olağanüstü kongreyi toplarız” dediği iddia edildi. Bu sürecin olması gerektiğine dikkat çeken AKP'li kurmaylar, “referandumda anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin başına geçmesinde bir engel yok. İki başlılığın yaşanmaması adına bu gerekli” şeklinde görüş bildirdiler.





DAVUTOĞLU KONGRE MODELİ





Erdoğan’ın da, Yıldırım’ın önerisine sıcak baktığı ve en kısa zamanda olağanüstü kongreyi toplama talimatı verdiği iddia edildi. AKP’de, Ahmet Davutoğlu’nda olduğu gibi 5 Mayıs’ta olağanüstü kongre kararı alacağı ve 20 ya da 21 Mayıs’ta Erdoğan’ın partinin başına resmen geçeceği konuşuluyor.





5 MAYIS’TA KONGRE KARARI İLAN EDİLECEK







AKP Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım'ın, YSK’nın referandumla ilgili kesin sonucu açıklamasının ardından, MYK ve MKYK’yı toplayarak olağanüstü kongre kararını açıklayacağı belirtildi. AKP’nin kamuoyuna ise 5 Mayıs’ta olağanüstü kongre kararının açıklayacağı iddia ediliyor. İddialara göre, Cumhurbaşkanı kararını değiştirirse, AKP’nin olağan kongresi ise 12 Eylül 2018’de yapılacak. Ancak, olağan kongrenin daha az bir ihtimal olduğu da ifade ediliyor.

