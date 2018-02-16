Binali Yıldırım Almanya'da kameralara bakarak yalan söyledi

Binali Yıldırım basın toplantısında OHAL'de mesleklerinden hukuksuzca ihraç edilen 33 bin kişininin göreve iade edildiğini iddia etti. Fakat sadece 15 gün önce Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın İçişleri Komisyonu’na verdiği resmi rakamda ise sayı sadece 3 bin 604. Binali Yıldırım’ın Merkel’in yanında bu kadar bir açık bir bilgi çarpıtması dikkat çekti.





Bozdağ 31 Ocak’ta komisyona şu açıklamayı yapmıştı;





Yıldırım ise dünkü toplantıda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 33 bin çalışanın tekrar göreve iade edildiğini iddia etti.







TR724