YPG Suriye ordusunu Afrin'e resmi olarak davet etmiş

Lübnan’da yayın yapan Mayadeen televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde Kürt güçleri ve Şam’ın Suriye ordusunun Afrin’e girmesi konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Haberde, kararın Afrin’in korunması ve TSK operasyonuna karşı koyulması amacıyla alındığı belirtildi.







ABD DIŞİŞLERİ: BİLGİMİZ YOK





Sputnik’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.





PENTAGON YORUM YAPMADI





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Sputnik’e yaptığı açıklamada “Savunma Bakanlığı Afrin’de operasyon gerçekleştirmiyor ve hiçbir şekilde temsil edilmiyor. Böyle bir diplomatik anlaşma varsa, bu Dışişleri Bakanlığı'nın işi, Savunma Bakanlığı'nın değil” dedi.







'SURİYE ORDUSU TEKLİFİ REDDETTİ'





Russia Today (RT) Arapça’ya konuşan bir kaynak da Kürtlerin, TSK’ya karşı Şam’dan destek istediğini, ancak Şam’ın öne sürdüğü ön koşula uymak istememesi nedeniyle anlaşmaya ulaşılamadığını bildirdi.





Kaynak “YPG, silahlarını Şam’a teslim etme koşulunu reddetti, bu nedenle görüşmeler anlaşmaya ulaşılamadan sonra erdi” dedi.





Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı harekat, 20 Ocak'tan beri sürüyor.