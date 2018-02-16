Samanyolu Haber /Dünya / YPG Suriye ordusunu Afrin'e resmi olarak davet etmiş /16 Şubat 2018 12:33

YPG Suriye ordusunu Afrin'e resmi olarak davet etmiş

Kürtlerin Şam’la, Afrin’e Suriye ordusu birliklerinin gönderilmesi yönünde anlaştığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Lübnan’da yayın yapan Mayadeen televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde Kürt güçleri ve Şam’ın Suriye ordusunun Afrin’e girmesi konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Haberde, kararın Afrin’in korunması ve TSK operasyonuna karşı koyulması amacıyla alındığı belirtildi.

ABD DIŞİŞLERİ: BİLGİMİZ YOK

Sputnik’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

PENTAGON YORUM YAPMADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Sputnik’e yaptığı açıklamada “Savunma Bakanlığı Afrin’de operasyon gerçekleştirmiyor ve hiçbir şekilde temsil edilmiyor. Böyle bir diplomatik anlaşma varsa, bu Dışişleri Bakanlığı'nın işi, Savunma Bakanlığı'nın değil” dedi.

'SURİYE ORDUSU TEKLİFİ REDDETTİ'

Russia Today (RT) Arapça’ya konuşan bir kaynak da Kürtlerin, TSK’ya karşı Şam’dan destek istediğini, ancak Şam’ın öne sürdüğü ön koşula uymak istememesi nedeniyle anlaşmaya ulaşılamadığını bildirdi.

Kaynak “YPG, silahlarını Şam’a teslim etme koşulunu reddetti, bu nedenle görüşmeler anlaşmaya ulaşılamadan sonra erdi” dedi.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı harekat, 20 Ocak'tan beri sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YPG Suriye ordusunu Afrin'e resmi olarak davet etmiş Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:05:40