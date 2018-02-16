Emniyet müdürünün fuhuş çetesiyle utanç veren diyalogları

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Hakan Ato çetesine yönelik düzenlediği ikinci dalga fuhuş operasyonunda, Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



8 Şubat’ta görevden alınan Kadıköy Emniyet Müdürü’ne kadar uzanan fuhuş operasyonuyla ilgili ilk adım, geçen ay atıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj ve güzellik salonları ile cilt bakım merkezlerinde kadınlara fuhuş yaptıran Hakan Ato ve çetesine yönelik operasyon düzenledi. Ato ve 16 çete üyesi gözaltına alındı, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarıldı. Hakan Ato tutuklandı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre soruşturmada, çetenin bir polis müdürü, polis memurları ve kamu görevlileriyle iş birliği içerisine girdikleri, bu şekilde rahatlıkla faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Şüpheliler ve tanıklık eden polis memurlarının ifadeleri, bu konudaki en önemli delil olarak soruşturma dosyasına girdi.





Bu delillerin ışığında, Hakan Ato çetesine yönelik ikinci operasyon dün sabaha karşı İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı gerçekleşti. Organize Polisi, Kadıköy'de geçen haftaya kadar Emniyet müdürlüğü yapan İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 polis memuru ile 1 kamu görevlisi ve çetenin tefecilik işlemlerini yöneten 3 kişiyi gözaltına alındı.





Fotoğraf/Sputnik





'EMNİYET MÜDÜRÜ İLE İLİŞKİM VAR'





Emniyet Müdürü Kocaoğlu’nun adının geçtiği soruşturma kapsamında, geçen ayki operasyondan sonra şüphelilerin ve tanıkların verdiği ifadelerine ulaşıldı. Masaj salonu ortaklarından bir kadın ifadesinde, emniyet müdürüyle ilişkisi olduğunu ve rüşvet verdiğini söyledi. Soruşturma kapsamında serbest kalan Çiğdem B.’nin ifadesinde, şu iddialarda bulunduğu belirtildi:





“6-7 ay kadar önce Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Müdür İbrahim Kocaoğlu ile tanışmaya gittim. Sohbet ettikten sonra ‘Sizinle görüşmek istediğim bir konu var ama burası uygun değil’ dedim. ‘Akşam yemekte görüşürüz’ dedi.”





'PARA OLAYINI DÜZENLİ HALE GETİRDİK'





Çiğdem B., daha sonra emniyet müdürü ile Kalamış’ta buluştuklarını sonra da Şişli’deki evine gittiklerini belirtti. Çiğdem B. ifadesinde, rüşvet verdiği iddiasını ise şöyle anlattı:





“İbrahim Müdür’e ilk etapta işlettiğimiz salonlara göz yumması ve polis tarafından uygulama yapılmaması için 30.000 lira para, daha sonra 3 adet pahalı cep telefonu verdik. Ardından para verme olayını haftalık 7500 lira olarak düzenli hale getirdik.”







'ARTIK SALONA BASKIN YOK, VİDEOSUNU ÇEKTİM'





Şükrü B. adlı şüpheli, Çiğdem B.’nin, emniyet müdürü ile ilişkisini çevresine nasıl anlattığına dair şu ifadeyi verdi:





“Çiğdem B.’yi yıllardır tanırım. Masöz olarak çalışır. Niyazi Ato’nun ortağıdır. Masaj salonuna sürekli polis baskını yapıldığından kızlar tedirgindi. Bir gün Şişli’deki masaj salonuna Çiğdem keyifli şekilde geldi. ‘Kızlar emniyet müdürü sevgili yaptım. 4-5 gündür takılıyoruz. Habersiz videosunu çektim. Bundan sonra Kadıköy’deki masaj salonumuza baskın yapılmayacak. Polis bizi idare edecek’ dedi. Hatta müdür, kendisinden habersiz salonlara baskın yapan polisleri sürgüne göndereceğini Çiğdem’e anlatmış.”





Tanıklık yapan bir polis memuru da Çiğdem B.’nin telefonda konuşurken karşısındaki kişiye, “Bizim bunlara verdiğimiz para az geldi” dediğini aktardı.