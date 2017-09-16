Bilin bu davaların akıbeti hızla Ergenekon ve Balyoz’dakilere doğru gidiyor

İşte Özkök'ün yazısındaki o bölüm:





OLDU OLACAK HAYIR DİYEN HERKESİ HAPSE ATIN





- Ana muhalefet partisi başkanının, F...’cülerle yaptığı mücadele nedeniyle Yargıtay’dan ayrılan avukatını bile F...’cü diye içeri atıyorsanız...





- Yüzlerce gazeteciyi, iddianamelerine sadece yazdıkları yazıları koyarak, aylardır içeride tutuyorsanız...







- Sırf ByLock kullanan biri tarafından cep telefonundan arandığı için insanları içeride tutarken, kendine yandaş ByLock kullanıcılarını bile serbest bırakıyorsanız...





- Biliniz ki, bu davaların akıbeti de hızla Ergenekon ve Balyoz’dakilere doğru gidiyordur.