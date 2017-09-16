Samanyolu Haber /Gündem / Bilin bu davaların akıbeti hızla Ergenekon ve Balyoz’dakilere doğru gidiyor /16 Eylül 2017 09:15

Bilin bu davaların akıbeti hızla Ergenekon ve Balyoz’dakilere doğru gidiyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök CHP liderinin avukatı Celal Çelik'in Cemaat soruşturması kapsamında gözaltı alınmasının ardından 'Bu davaların akıbeti hızla Ergenekon ve Balyoz'dakilere gidiyor' diye yazdı.

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İşte Özkök'ün yazısındaki o bölüm:

OLDU OLACAK HAYIR DİYEN HERKESİ HAPSE ATIN

- Ana muhalefet partisi başkanının, F...’cülerle yaptığı mücadele nedeniyle Yargıtay’dan ayrılan avukatını bile F...’cü diye içeri atıyorsanız...

- Yüzlerce gazeteciyi, iddianamelerine sadece yazdıkları yazıları koyarak, aylardır içeride tutuyorsanız...

- Sırf ByLock kullanan biri tarafından cep telefonundan arandığı için insanları içeride tutarken, kendine yandaş ByLock kullanıcılarını bile serbest bırakıyorsanız...

- Biliniz ki, bu davaların akıbeti de hızla Ergenekon ve Balyoz’dakilere doğru gidiyordur.
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