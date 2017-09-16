Samanyolu Haber /Gündem / 149 polisin yargılandığı 'ByLock' davasında ara karar /16 Eylül 2017 08:32

149 polisin yargılandığı 'ByLock' davasında ara karar

MİT'in 'ByLock' fişlemelerinde adı geçen 149 polisin yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 10. duruşmada, mahkemeye gelen evraklar okundu.

Duruşmada, sanık avukatlarına söz hakkı verilerek mahkemeye sunulan  “ByLock” raporuyla ilgili görüşleri ve talepleri soruldu.
 
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat  Ekiz, Önder Türk, Abdülaziz Avcı, Ali Öztürk, Bilal Şen ve Mehmet Şanverdi’nin  tahliyesine karar verdi.
 
Heyet, sanık sayısını fazlalığından dolayı duruşmayı, Silivri’de  görülmek üzere 3 Kasım'a erteledi.
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