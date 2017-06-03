Samanyolu Haber /Gündem / Bilfen okullarında skandal iddiası /03 Haziran 2017 13:58

Bilfen okullarında skandal iddiası

Bilfen Okulları’nın Esenşehir kampüsündeki yaşandığı iddia edilen olay sosyal medyada gündem oldu. Konu üzerine Bilfen de açıklama yaptı.

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Uğur Çoruh isimli bir vatandaş kızının okulu olan Bilfen'de yaşanılanları sosyal medya hesabında anlattı. Okulda ATV Genel Müdürü’nün oğlunun da okuduğunu iddia eden Çoruh şöyle yazdı:

"Kızımla aynı sınıfta ATV'nin Genel Müdürü'nün oğlu okuyor. Son derecek problemli bir çocuk. Bana kimse bir şey yapamaz diye dolaşan bir şehzade. Bu cesareti nereden aldığını herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur.
Birçok veli şikayetine rağmen, Bilfen yönetimi hep bu çocuğu korudu (neden acaba?).
Ve dün olan oldu. ATV çocuğunun, önce duvara dayayıp boğazını sıktığı, sonra da yere fırlattığı alt sınıflardan bir yavrucak beyin kanaması geçirdi, ameliyata alındı, şu anda yoğun bakımda ve uyutuluyor.
Peki okul ne yaptı? Yine ATV çocuğunu korumaya devam etti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde darp edilen bu yavrucağı ve perişan durumdaki ailesini suçlu çıkarırlar."

DOKTORLAR EFE’Yİ UYANDIRMAYA ÇALIŞACAK

Çoruh’un bu paylaşımının ardından konu tartışılmaya, sosyal medyadaki başka mecralara da yansımaya başladı. Ekşisözlük’te konuyla ilgili başlık açan Marsha Linehan isimli kullanıcı olayı yazdı ve yoğun bakımda olan çocuğun adının Efe olduğunu, doktorların Cumartesi günü Efe’yi uyandırmaya çalışacaklarını yazdı.

BİLFEN OLAYI KABUL ETTİ

Konunun çok tartışılması ve yayılmasının ardından Bilfen de açıklama yaptı. Açıklamasında olayın doğru olduğunu kabul eden Bilfen “31 Mayıs 2017 tarihinde Bilfen Okulları Esenşehir kampüsünde iki öğrenci arasında yaşanan ve öğrencilerimizden Efe’nin yaralanmasına sebep olan elim hadise kurumumuzca da derin bir teessürle karşılanmıştır. Önceliğimiz yavrumuz Efe’nin sağlığına kavuşmasıdır. Efe’nin tedavisini yakından takip etmekle birlikte yavrumuza ve ailesine acil şifalar diliyoruz.” dedi.

Olayla ilgili sosyal medyada yazılanların maksatlı ve gerçek dışı olduğunu iddia eden Bilfen, olayın kuruma dair karalama kampanyası haline getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Açıklamada “Bilfen’i hedef alan bu tarz paylaşımlar hakkında da hukuki yaptırımların uygulanacağını belirtmek isteriz” denildi ve “Tüm Bilfen ailesini derinden üzen bu olay şu an kurumumuz ve gerekli merciler tarafından tarafsız, titiz ve derinlemesine soruşturulmakta olup tüm yaptırımlar uygulanacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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