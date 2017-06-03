Bilfen okullarında skandal iddiası

Uğur Çoruh isimli bir vatandaş kızının okulu olan Bilfen'de yaşanılanları sosyal medya hesabında anlattı. Okulda ATV Genel Müdürü’nün oğlunun da okuduğunu iddia eden Çoruh şöyle yazdı:







"Kızımla aynı sınıfta ATV'nin Genel Müdürü'nün oğlu okuyor. Son derecek problemli bir çocuk. Bana kimse bir şey yapamaz diye dolaşan bir şehzade. Bu cesareti nereden aldığını herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur.

Birçok veli şikayetine rağmen, Bilfen yönetimi hep bu çocuğu korudu (neden acaba?).



Ve dün olan oldu. ATV çocuğunun, önce duvara dayayıp boğazını sıktığı, sonra da yere fırlattığı alt sınıflardan bir yavrucak beyin kanaması geçirdi, ameliyata alındı, şu anda yoğun bakımda ve uyutuluyor.



Peki okul ne yaptı? Yine ATV çocuğunu korumaya devam etti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde darp edilen bu yavrucağı ve perişan durumdaki ailesini suçlu çıkarırlar."





