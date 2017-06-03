Samanyolu Haber
Flaş! Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Flaş! Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
/
03 Haziran 2017 13:54
Flaş! Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, başkanlık için aday olduğunu duyurdu.
Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
Koç, "2018 yılındaki Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğumu yenilemek isterim. Elimi taşın altına sokacağım" dedi.
<< Önceki Haber
Flaş! Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
Sonraki Haber >>
Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
FLAŞ... S-400'ler için teknik bazda anlaşma sağlandı
Rusya ve Türkiye'nin, S-400 füze sistemleri sevkiyatı anlaşmasının teknik konuları üzerinde...
Ülkücüleri ayağa kaldıran skandal
MHP Kahramanmaraş İl Kongresi'ni yapılan itiraz üzerine iptal edilmesinin altından büyük bir skandal...
Alman Hükümeti hizmet hareketini böyle tanımladı
Almanya'da Sol Parti, Federal Hükümete AKP tezleri doğru kabul edilerek Hizmet hareketi ile ilgili...
Akşener: Hukuk devleti yurttaşına tuzak kurmaz
Eski MHP İstanbul Milletvekili Akşener, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, siyasi önderlerin,...
AKP diktatörlüğünde bugün!
Eşi Çorum'da tutuklu Nazlı N. Mert, doğum sancıları tutunca 1 Haziran günü Ankara Etlik Ö. Lokman...
Yatan Mavi Marmara tazminatları ailelere ödenmiyormuş
İsrail'in Mavi Marmara mağdurları için hükümete gönderdiği 20 milyon dolarlık tazminat mağdur...
'Bir Hollywood filminden daha ucuza mal ettik'
Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Mars'a bir Hollywood filminin bütçesinden daha az maliyetle uzay...
Avrupa'da Batı'ya sövenlere “ya burası, ya Türkiye!” dense...
Akademisyen Doç. Dr Mahmut Akpınar yurtdışında şahit olduğu bir olayı anlatırken İslam ülkelerinde...
Paraşüt rektör, Ortaokul öğretmeni eşini Fakülte Sekreteri yaptı
AKP'nin kadrolaşma rahatlığı Denizli'deki olayla gözler önüne serildi. 15 Temmuz'dan sonra Rektörü...
Tweet
Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor
Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu
IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!
Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim
Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe
IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!
AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi
Şenol Hoca nereden bilsin!
Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
AKP'den skandal OHAL yasağı
Moğolistan bozkırları ile başlamıştı gurbet hayatımız...
Bir Milli İstihbarat Teşkilatı Filmi
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
18:08:02