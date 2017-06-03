Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım /03 Haziran 2017 13:54

Flaş! Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Koç, "2018 yılındaki Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğumu yenilemek isterim. Elimi taşın altına sokacağım" dedi.
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Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

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