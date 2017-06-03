Samanyolu Haber /Gündem / Ülkücüleri ayağa kaldıran skandal /03 Haziran 2017 14:39

Ülkücüleri ayağa kaldıran skandal

MHP Kahramanmaraş İl Kongresi'ni yapılan itiraz üzerine iptal edilmesinin altından büyük bir skandal çıktı.

SHABER3.COM

21 Mayıs 2017 Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkesi'nde yapılan MHP Kahramanmaraş İl Kongresi yapılan itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu  tarafından iptal edilmişti.Kongrede mevcut il Başkanı Süleyman Öner, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar ve Ömer Özkan yarışmış, seçimi Süleyman Öner 9 oy farkla kazanmayı başarmıştı. Kongre öncesi AKP üyelerinin delege olarak yazıldığı gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulunulmuş ve YSK bazı delegelerin seçim isimlerinin listeden çıkarılmasına karar vermişti.İPTAL GEREKÇESİ AKP'Lİ ÜYELER Gazete2023'ün haberine göre, YSK'nın MHP İl kongresini iptal gerekçesini delege olarak AKP üyelerinin yazılmış olmasını gösterdiği ortaya çıktı.  MHP Kongresini 9 oy farkla kazanan yönetimin 608 delegeden 161 tanesinin AKP üyesi kişilerden seçmiş olması partide infial yarattı. Kaynak: MHP İl Başkanı'nı AKP'liler seçmiş 
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