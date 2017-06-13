Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek deprem iddiasıyla Dünyanın dilinde! /13 Haziran 2017 09:01

Melih Gökçek deprem iddiasıyla Dünyanın dilinde!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin Türkiye’yi ekonomik olarak bitirmek isteyen dış güçlerin yarattığı suni bir deprem olabileceğini öne sürdü.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ege Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 6,2 şiddetindeki depremin arkasındaki “diş güçleri” gördü! Melih Gökçek, yaşanan depremle ilgili olarak, Türkiye’yi ekonomik olarak bitirmek isteyen dış güçlerin suni deprem silahına kozunu kullanmış olabileceğini söyledi.

Resmi Twitter adresinden bazı videolar paylaşarak açıklamalarda bulunan Gökçek, “İzmir açıklarında 6.3 şiddetinde deprem oldu... Bilim adamları daha şiddetli olanların bunu takip edebileceğini söylüyor... Şimdi bu depremin sunî bir deprem olabileceğini düşünüyorum. Ben mutlaka böyledir demiyorum... Ancak ciddi bir ihtimaldir, mutlaka araştırılmalı diyorum.. Deprem merkezi civarında seyreden sismik araştırma gemisi var mıydı... Varsa gemi hangi ülkeye ait? Bazıları bu iddialarımı aklınca dalga geçerek cevaplıyor... Bu konuda size birkaç video atacağım, lütfen izleyin. Buyrun bir örnek video daha... Bu videoyu dikkatle izleyin ve gölcük depremini hakkında bilgi sahibi olun. Bir de van depremi hakkındaki bu videoyu dikkatle izleyin... İnternete "haarp" yazıp girerseniz birçok video daha bulabilirsiniz. Demek istediğim şu; söylediklerim kesin değil ama kuvvetli ihtimaldir. Diş güçlerin Türkiye'ye şu ana kadar gücü yetmedi. Ancak bizi ekonomik ve siyasi olarak bitirme için suni deprem kozunu kullanabilirler.. İstanbul’un yaşayacağı bir felâket bizi büyük sıkıntıya sokar... Daha önce F...'nün böyle bir hazırlıkdan haberi olduğunu biliyoruz... Bunu tv'lerde ifşa edip o tarihde oyunu bozmuştuk. Şimdi olayı egeden başlatmış olabilirler. Bu adım adım İstanbul’a yaklaştırılabilir. Bu suretle sunî depremi yapan diş güçler dikkati üzerlerinden atacaktır... Tekrar ediyorum... Bugün Ege denizinde dolaşan, herhangi bir ülkeye ait bir sismik araştırma gemisi var mıydı? Mutlaka tespit edilmeli. Bundan böyle hiçbir sismik araştırma gemisi boğazlardan Marmara’ya sokulmamalı. Mutlaka sokulacaksa Türk yetkililerle beraber sokulmalı. Ben bu ülkenin bir evladı olarak, bu ikazlarımla tarihi görevimi yaptığıma inanıyorum...Benim dediğim mutlak doğru olmayabilir, ancak kuvvetli ihtimaldir.. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum..." diye yazdı
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