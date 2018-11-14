Tersine beyin göçü için 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirten adım

İktidarın uygulamaya koyduğu ve tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla başlattığını savunduğu ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ destekleri açıklandı. Buna göre araştırması için 1 milyon TL başlangıç ödeneği verilecek araştırmacılar, ayda 24 bin TL burs alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen “Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı”nı, “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı”na dönüştürdüklerini açıkladı.





Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı adını verdiğimiz bu destekle üst düzey araştırmacıların ülkemize gelmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.





Aylık 24 bin lira burs







Varank'ın açıklamasına göre yandaş çiftliğine dönüştürülen üniversitelerde bilim üretilmesine harcanmayan para ithal yolla getirilecek kişiler için şu şekilde harcanacak:

“Bu burs genç araştırmacılar için 20, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olacak. Burslar araştırmacıların kendilerine verilecek. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak. Araştırmacı ve Türkiye’ye gelen tüm ailesi de sağlık sigorta desteğinden yararlanabilecek”





Bakan Varank, “Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan bilginin yurtdışından ülkemize getirilmesi mümkün olacak. Doktora öğrencilerine de 4 bin 500 TL burs verilecek” dedi. Her ekip için burs verilecek öğrenci sayısı 5 ile sınırlı tutulacak.







Başvurular 15 Aralık’ta





Programdan yurt dışından Türkiye’ye gelecek yabancı araştırmacıların da faydalanabileceğini belirten Varank, “Program kapsamında 24-36 ay aralığında destek sağlanacak. Başvurular 15 Aralık’ta TÜBİTAK’a yapılabilecek” diye konuştu.